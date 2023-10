Veliki kašalj je opasna bolest koja ugrožava bebe, bilo je i smrtnih slučajeva: Ovo su simptomi

Nije bila vakcinisana, a imala jei druge zdravstvene probleme. Ljekari ističu kako situacija nije alarmantna, ali jeste ozbiljna jer u susjednoj Hrvatskoj vlada čak epidemija velikog kašlja. Najugroženije su bebe, a nerijetko je bilo i smrtnih slučajeva. Kako izgledaju simptomi velikog kašlja kod beba i koliko je značajno da bebe dobiju sve vakcine u Novom danu pojasnili su Slaven Krajina pedijatar iz Doboja i Anisa Bajramović, rukovodilac Radne jedinice za epidemiologiju, glavni kantonalni epidemiolog.

Imali smo slučaj velikog kašlja kod novorođenčeta u Mostaru? Ima li mjesta panici i šta je savjet roditeljima?

“Mjesta panici generalno nema, ali ima za djecu od 0 do dvije godine jer su ona najugroženija, da ne kažem do pete godine. Vakcinacija prema naredbi Federalnog ministarstva zdravstva se odvija u prvih godini dana, to je primarna serija vakcinacije i imamo prvu revakcinu sa 18 mjeseci jer su djeca tada najugroženija ukoliko dođe do oboljevanja. Slučaj u HNK, u pitanju je dijete mlađe od 6 mjeseci . Kada djeca dobiju simptome u 50 posto slučaejva se završava sa smrtnim slučajevima”, navodi Bajramović.

Simptomi velikog kašlja?

“Bolest se može podijeliti u tri etape. Prva je do sedam dana i izgleda ko i druga respiratorna infekcija bez temperature najčešče, blaga sekrecija iz nosa, odbijanje obroka i razdražljivost djeteta. Drugi period je napad kašlja koji se javlja u intervalima, najčešče noću, nerijetko dijete nakon izdisaja grčevito počinje da udahne i zato se zove hripavac zbog zvuka, pocrveni u licu, oči mogu da budu potisnute naprijed s jezikom ili da bude praćeno plavilom oko usta i nakon toga se smiri. Ali u tim napadima kašlja neka djeca ispod šest mjeseci najčešće mogu da dožive i krize svijesti koje mogu ostaviti i trajne posljedice na centralnom nervnom sistemu. Poslije 3-4 sedmice kašlja ide stadij oporavka. Apelujemo sada da se djeca pravovremeno vakcinišu i ne propuštaju svoje zakonski predviđene vakcine. Najznačjanija kompllikacija kod značajnog broja je da djeca dobiju upalu pluća, a nerijetko zahtjevaju i boravak na intenzivnoj njezi s kiseoničkom podrškom”, naveo je Krajina.

Stanje u KS sa vakcinacijom i velikim kašljem?

“U posljednje tri godine nismo imali nijedan slučaj, a četvrtu unazad imali smo dva. Do septmebra trebali smo biti na 70 posto vakcinacije sa prve tri doze, a mi smo na 56 posto sa prvom. Uvijek smo u zaostatku 20 posto. Imamo i mogućnost vakcinacije djece koje kasne. ali, ne trebamo dozovliti komfor da ljekar kaže da nije kasno da dijete primi tu vakcinu do druge – treće godine. Dijete ne smije biti vraćeno kada dođe na vakcinaciju, nedopustivo je u KS da se vrate bez vakcinacije protiv velikog kašlja. Vakcinacija se obavlaj u pedijatrijskim dispanzerima”, kazala je Bajramović.

Koliko je značajna vakcina Pentaxim i da li je revakcinacija obavezna?

“Pentaxim štiti poritiv difetije, tetanusa, velikog kašlja, dječije paralize… Djeca treba da budu u potpunosti cijepljena po kalendaru jer samo tako dobijamo kompletnu zaštitu, a revakcina je vrlo bitna. Američka akadameija za pedijatriju je predložila da se djeca busterizuju i kasnije, a preporučuje se i trudnicima u prvom tromjesečju”, naveo je Krajina.

Koliko su vakcine sigurne?

Vrlo su sigurne, ali uvijek može biti lokalna rekacije, a doktori upoznaju roditelje s tim. Svaka vakcina ima u svom uputstvu neke nus pojave. Otkako radim u Zavodu za javno zdravstvo zaprimamo te prijave neželjenih rekacija i do sada nijedna jedina reakcija nije bila ozbiljna za ovu vakcinu, a radim 15 godina. To je crvenilo i otok i prođe za tri do pet dana. Ljekari preporučuje uzimanje paracetamola nakon primanja te vakcine, piše FENA.

