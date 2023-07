Psiholozi: Dvije stvari roditelji nikad ne bi smjeli raditi pred svojom djecom

Jedna od dvije stvari koje, kako kažu psiholozi, roditelji nikada ne bi smjeli raditi pred svojim djetetom jest negativno govorenje o drugom roditelju ili ostalim članovima obitelji. Iako mnogi roditelji ponekad ružno govore o drugom roditelju svog djeteta u ljutnji ili osveti, posljedice ovakvog ponašanja mogle bi biti katastrofalne.

Naime, kada roditelj o drugom roditelju kaže nešto negativno, dijete samog sebe doživljava takvim. Kako objašnjavaju psiholozi, isto to vrijedi i za govorenje negativnih stvari o drugim članovima obitelji.

To može stvoriti unutarnju podjelu i zbuniti dijete, dodaju.

Druga stvar koju velika većina roditelja radi, a ne bi smjeli, odnosi se na uspoređivanje djeteta s drugima. Bez obzira na to je li riječ o njihovoj braći ili sestrama, prijateljima ili nekim drugim vršnjacima, takvo ponašanje može dovesti do toga da dijete obezvrijedi sebe ili druge. Psiholozi naglašavaju kako govoriti djetetu da nije dovoljno dobro kod njega potiče depresiju, a može dovesti i do nepoštovanja drugih. prenosi n1

