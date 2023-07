Poznati psiholog otkrio koju fatalnu grešku čine mnoge majke u odgoju dječaka

Neki dječaci nisu u stanju pronaći pravu sreću izvan majčinog krila, jer ih majke ometaju na svaki mogući način. To je popularna Jungova teorija, a njene detalje donosimo u nastavku.

Muškarac-dijete kompleks

Karl GustavJung (Carl), jedan od najpoznatijih švicarskih psihologa i psihoanalitičara, donio je zanimljiv zaključak o odgoju muške djece – istaknuo je da odgoj koji ne odgovara pravilnom razvoju djeteta može dovesti do formiranja takozvanog muškarac-dijete kompleksa. Naprimjer, ako otac majci ne pruža emocionalnu podršku i pažnju, ona ih može početi tražiti u djetetu, stvarajući tako dublju vezu nego što je to potrebno. Znači, majka može postati previše brižna i svojom pažnjom “ugušiti” sina, vežući ga za sebe i onemogućavajući mu da se on riješi osjećaja ovisnosti o njoj. prenosi Avaz

– I, evo čovjeka koji stoji ispred vas, živi u prošlosti i pokušava pobjeći iz ovog hladnog i surovog svijeta koji ne može razumjeti. Njegova majka je često pored njega, ne pokazujući ni najmanju zabrinutost zbog činjenice da je njen sin trebao odrasti u muškarca, i ne čini ništa kako bi mu pomogla da odraste i ima svoju porodicu – napisao je Jung u knjizi “Moderna Jungova klinička praksa”.

Majčin utjecaj

Zaključak je da dijete tako kompulsivne majke jednostavno ne može živjeti samo. Ona će stalno ispravljati sve njegove greške i u njegovo ime donositi sve važne životne odluke. Odnosno dokle god joj on to dopušta. Takvi muškarci teško se mogu osloboditi majčinog utjecaja, jer su “paralizirani” osjećajem da im mir i sreću mogu pružiti samo majke… Za takav “izdajnički čin” bit će im potrebna hrabrost da sve stave na kocku, zaborave majku i prežive prekid sa svojom “prvom ljubavi”.

