Otac je presretan što je upravitelj trgovine dopustio njegovom sinu sa Down sindromom da skenira proizvode na kasi.

Odgoj djeteta velika je odgovornost koja može donijeti mnoge izazove, ali i mnogo dobrih trenutaka. Biti uz dijete dok odrasta znači gledati ga kako cvjeta i pružiti mu svu ljubav i brigu koju zaslužuje. Bez obzira na sve, roditelj pun ljubavi uvijek je uz svoje dijete i podržava ih u svim usponima i padovima u životu, piše “Virealno“.

To postaje još važnije kada jedan roditelj ima dijete s teškoćama u razvoju. To može uključivati ​​i tjelesne i mentalne nedostatke. Jedno od najčešćih genetskih stanja koje može uzrokovati poteškoće i blagu do tešku invalidnost je Downov sindrom.

Nažalost, mnoga novorođenčad rođena s Downovim sindromom tretiraju se drugačije, a ponekad čak i zaostaju jer se njihovi roditelji boje preuzeti tako veliku odgovornost. No, odrastanje u sretnoj i zdravoj obitelji može pomoći svakom djetetu da ima priliku za normalan život.

Jay Burke, 10-godišnak s Downovim sindromom, bio je oduševljen praznom kasom u Tesco marketu u engleskom Bradfordu. Njegov otac, David, zaključio je da će morati odvesti svog sina kako ne bi izazvao probleme upravi. Pokazalo se da upravi to uopće ne smeta i pustili su dječaka da sjedne za blagajnu.

