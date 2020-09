Ovih 5 dječjih ponašanja su znak za uzbunu: Roditelji, REAGUJTE NA VRIJEME AKO NE ŽELITE DA VAM DJECA ŠEFUJU

Ipak, neka dječja naizgled bezopasna ponašanja mogu da znače nešto ozbiljnije.

Sljedećih 5 situacija zahtjevaju vašu pažnju:

1. Izbiranje hrane

Djeca su često izbirljiva po pitanju hrane i određena jela odbijaju. To može da bude znak da dijete ima emocionalne probleme. Naučnici kažu da se veoma izbirljivoj djeci dva puta češće dijagnostikuje depresija i anksioznost u odnosu na djecu koja jedu sve.

2. Osjetljivost po pitanju odjeće

Dijete može da se žali da ga odjeća pecka, svrbi… Mogu da odbijaju da nose neke stvari, dok druge ne žele da skinu, čak iako su pocjepane… Sa druge strane, djeca mogu da ne mare za vrijeme napolju i da insistiraju da nose kapu na ekstremnoj vrućini ili da skinu rukavice tek pošto skinu obuću… Roditelji misle da su u pitanju hirovi, što često i jeste istina, ali je ponekad znak povećane anksioznosti.

3. Koriste mobilne uređaje češće nego obično

Djeca generalno uživaju da igraju igrice na telefonima ili kompjuterima, ali oni mališani koji pate od anksioznosti provode mnogo više vremena pred ekranom. Naučnici kažu da je zavisnost od tehnologije znak povećane anksioznosti i stresa, i da se takva djeca vjerovatno plaše nečega.

4. Kukanje za novim igračkama

Vjeruje se da svako dijete u jednom trenutku prođe kroz fazu kukanja i plakanja da im roditelj kupi novu igračku. Psiholog Ljudmila Petranovskaja kaže da ovo nije potpuno tačno. Normalno djeca ne brinu o stvarima sve do tinejdžerskog doba,prenosi Stil. Do tada je njihov svijet ispunjen. Ali, ako se roditelji često svađaju pred djetetom oko finansija ili krive dijete za troškove, može doći do toga da dijete stvori model razmišljanja u kojem smatra da je svijet mjesto na kojem uvijek nešto nedostaje i da se mora dobro potruditi da natjera roditelje da nešto dobije.

To za njih postaje način da vide da li se roditelji brinu o njima. Ovo se “liječi” tako što se stvari moraju vratiti u normalu. Dijete treba da ima svoje “malo izobilje”, ali ne onda kada histeriše i moli, već tek tako, kao znak pažnje i ljubavi.

5. Konstantno traže nove informacije

Prema psiholozima, ako dijete stalno traži nove informacije i postavlja mnogo više pitanja nego inače, to je znak povećane anksioznosti. Pokušajte da saznate šta to plaši vaše dijete i pokažite da ste spremni uvijek da ga saslušate i da mu pomognete.

