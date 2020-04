Dokazano: Majčino mlijeko čuva dijete od virusa i bakterija

Svi će zdravstveni stručnjaci i nutricionisti savjetovati korištenje samo majčinog mlijeka jer se smatra potpunim obrokom za dojenče.

Majčino mlijeko sadrži antitijela koja su važna za razvoj imunološkog sustava kod beba kako bi se organizam mogao boriti protiv bakterija i virusa.

Razlog je to zašto je najvažnije prvih nekoliko mjeseci djetetova života važno dojiti bebu.

Nova je studija malo pobliže objasnila zašto je ono bolje od kravljeg mlijeka ili formule.

Dokazano je tako da se u majčinom mlijeku nalazi mala molekula nazvana monolaurin i ona je razlog zašto majčino mlijeko sadrži protuupalna i antimikrobijska svojstva. Studija je također pokazala kako kako se tih molekula nalazi puno više u njemu nego u običnom mlijeku, piše Ordinacija.

Otkriveno je tako da se 3000 mikrograma monolaurina nalazi u miliitru majčina mlijeka, dok je u mililitru kravljeg mlijeka nje samo 150 mikrograma. U formulama ga se uopće ne može pronaći.

Na pitanje čitatelja je li dobro za djete do godine dana piti kozje mlijeko, u rubrici Halo, doktore, dr. Alemka Jaklin Kekez, specijalist pedijatar gastroenterolog je odgovorila:

“Do godine dana za dijete nije dobar izbor niti neadaptirano kravlje, a još manje kozje mlijeko. Razlog zašto se mlijeka adaptiraju je upravo taj da budu što sličnija majčinom mlijeku, tj. da se nadoknade nedostaci koje druga mlijeka imaju u odnosu na majčino. Kozje mlijeko nema uopće nekih vitamina poput B12 i folne kiseline Stoga, kada se u toj dobi uzima kao glavno mlijeko može dovesti dijete do ozbiljnog manjka tih vitamina. Uz to jako opterećuje bubrege djeteta, a također niti proteinski niti sastav masnoća niti ugljikohidrata nije optimalan za malo dijete. Za dijete do godine dana koje ne doji, preporuka je davati adaptirano kravlje mlijeko, a iznimno iza 6 mj. može punomasno neadaptirano kravlje mlijeko, no nikako kozje.”

