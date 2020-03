U vrijeme koronavirusa: Načini da ojačate imunitet svoje bebe

Koji su, onda, načini za jačanje imuniteta bebe za gripu i koronavirus?

Vaša sićušna beba izgleda prilično bespomoćno kada se radi o mnogim stvarima, a vaš je posao zaštititi je od bilo čega štetnog i opasnog za nju – uključujući i mikrobe, piše Romper. Trenutačno se to može učiniti kao dodatni napor, ali iako su svi ljudi podložni koronavirusu, uključujući njegov podtip COVID-19, nema dokaza koji ukazuju na to da su djeca podložnija. Čak i kada pokupe virus, djeca uglavnom imaju blaži oblik bolesti, navodi se u priopćenju Američke akademije za pedijatriju, prenosi “Klix“.

Naravno, uvijek postoje izuzeci i niko ne želi da njihovo dijete bude ta iznimka. Postoje određene preventivne mjere koje možete poduzeti kako biste osigurali da vaša beba ima najbolje moguće izglede da ne pokupi gadan virus. Ništa ne garanttuje stopostotnu zaštitu, ali ovi prijedlozi mogu barem pomoći. I kao i uvijek, prije nego što isprobate bilo šta novo, obavezno se obratiti svom pedijatru.

1. Pobrinite se da se dovoljno odmaraju

“Važnost kvalitetnog odmora za optimalan imunološki sustav je velika. Vodite računa da djeca na vrijeme odlaze u krevet, kao i da svakog dana to vrijeme bude približno isto”, kaže dr. Danelle Fisher, predsjednica pedijatrije u Providence Saint John's Health Center u Santa Monici. Kada je riječ o bebama, ovo je lakše reći nego izvesti. Potrudite se, ipak, da budete opušteni što je više moguće.

2. Neka uzimaju vitamin C

Vitamin C može poboljšati imunitet starijeg djeteta, a to se može postići i suplementima. Što se tiče beba, sve dok beba pije formulu ili je dojite, trebala bi dobivati ispravnu i preporučenu količinu vitamina C. Ako mame i same imaju dovoljno vitamina C, imat će i bebe. Simptomi nedostatka vitamina C su umor, slabost mišića, bolovi u zglobovima i mišićima, krvarenje desni i osip na koži (posebno na nogama). Ako bebu hranite formulama, pobrinite se da beba unosi najmanje 40 miligrama vitamina C dnevno.

3. Računajte i na cink

Cink pomaže u održavanju snažnog imunološkog sistema, i pomaže u jačanju imunološkog sistema djeteta. Što se tiče beba, djeca uzrasta između sedam mjeseci i tri godine mogu uzimati 3 miligrama cinka dnevno, a ovaj broj se povećava kako dijete raste.

4. Održavajte ih hidriranim

Za bebe je konzumiranje mlijeka važno za jačanje imuniteta, dok je za stariju djecu važna voda. Uzimanje dovoljno vode tokom dana garantira bolju probavu, primanje i prijenos hranljivih tvari, cirkulaciju, stvaranje pljuvačke i održavanje tjelesne temperature. Voda također pomaže u reguliranju funkcija bubrega kako biste očistili svoje tijelo od toksina.

5. Dojenje

Iako imate gripu, iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti ohrabruju majke da nastave dojiti svoju bebu jer se virus ne prenosi putem majčinog mlijeka. Ono sadrži antitijela i druge imunološke faktore koji mogu pomoći zaštiti djeteta od gripe.

6. Zdrava prehrana

Prehrana voćem i povrćem dobar je način za jačanje imuniteta vašeg djeteta. Uvijek je dobra ideja da vi i vaše dijete na dnevnoj razini unosite sve preporučene dnevne vrijednosti vitamina i minerala kako biste bili sigurni da vaš imunitet radi na sto posto mogućnosti.

7. Perite ruke prije nego što dodirnete dijete

Bebu držite dalje od bolesnih ljudi i pobrinite se da bilo ko ko prilazi bebi ima čiste ruke. Čak i ako govore kako ih samo malo “grebucka” grlo ili da su skoro pa preležali prehladu, recite im da dođu u posjet neki drugi put. Čak i svojoj bebi možete prati ručice dječjim sapunom i vodom.

8. Održavajte površine čistim

Dobra higijenska praksa za cijelu porodicu je da često dezinficirate sve površine u vašem domu. Kašljite i kišite isključivo u maramicu, a potom je bacite u smeće. Izbjegavajte dodirivati oči, nos i usta. Prebrišite površine u kupatilu, kuhinji i igračkama dezinfekcijskim sredstvom za kućanstvo.



9. Cijepite se protiv gripe

Iako bebe ne mogu dobiti cjepivo protiv gripe sve dok ne napune šest mjeseci, možete zaštititi svoju bebu cijepeći se dok ste u drugom stanju. Ako ste vi imuni, bit će i vaša beba. Iako cjepivo nije savršeno, i dalje je najbolji način da minimalizirate uticaj gripe na vas, ako je pokupite.

