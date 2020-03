Kako odgajiti zahvalno i psihološki stabilno dijete: 3 nepogrešiva savjeta u vaspitanju!

Za svakog roditelja je veliki izazov i sreća da svoje dete nauči da bude zahvalno i kulturno dete i da izraste u dobrog čoveka.

Kada mališane naučimo da kažu “oprosti’ i ‘hvala’, to nije samo pohvala roditeljima, već i znak da pozitivno utiču na njega i da su na dobrom putu.

Izražavanje zahvalnosti kreira srećnije i psihološki stabilno dete

Istraživanja su pokazala da postoji jednaka veza između dobrog zdravlja i izražavanja zahvalnosti. Zahvalnost na neki način pomaže ljudima da osete više pozitivnih emocija, uživaju u lepim iskustvima, a samim time su i zdraviji.

Jedna studija je podvrgla testiranju ispitanike da napišu nekoliko rečenica svake nedelje, a da se drže određenih tema.

Jedna grupa pisala je o stvarima na kojima su zahvalni, a druga je svakodnevno pisala o stvarima koje su ih nervirale. Rezultati su pokazali da su nakon deset nedelja oni koji su pisali o zahvalnosti osećali se bolje. Takođe, bolje su se orjentisali na negativne stvari, što znači da je vežbanje zahvalnosti pozitivno uticalo na njihov način razmišljanja.

Zahvalnost pomaže u razvoju i očuvanju odnosa

Naučite decu da budu zahvalni i izražavaju zahvalnost. Na taj način ćete im pomoći da neguju i održavaju važne odnose kad budu odrasli.

Studija doktorke Sare Algoe sa Univerziteta u Severnoj Karolini otkrila je da otvoreno izražavanje zahvalnosti ima dugoročne i kratkoročne zdravstvene koristi ne samo za vas već i na ljude kojima usmeravate to svoje svoje pozitivno stanje.Zahvalnost je veoma bitna za izgradnju i negovanje odnosa na duže staze.

Vežbanje ljubaznosti i zahvalnosti od rane dobi pomaže da izgradimo jak karakter

Deca su poput sunđera. Oni sve moraju da nauče od početka, pa je važno usmeriti ih i da ljubazno komuniciraju s drugima, jer razvijaju jak i plemeniti karakter.

Dien Piaget, stručnjak za razvoj dece smatra da je najbolji uzrast za početak podučavanja o ponašanju od 2 godine, a na tome bi trebalo raditi do sedme. Za to vreme se formira “stepen intuitivne inteligencije” i deca počinju progresivno da shvataju pravu vrednost poštovanja, empatije i pravde.Budite uzor: Deca paze šta roditelji kažu i kako to izgovaraju. Kad ste iskreno zahvalni, mališani će učiti iz vašeg primera i verovatnije će ponoviti isto ponašanje.

Otvoreno razgovarajte o zahvalnosti: Rasprava o zahvalnosti omogućiće detetu da postane svesno svoje važnosti, što podstiče da razvija zahvalnost.

Vođenje dnevnika zahvalnosti: Naučite dete da zapisuje 2 do 5 stvari na kojima je zahvalno svaki dan i da nauči da objasni zašto ga svaka od njih čini zahvalnima,piše Stil

