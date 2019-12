Premoreni dječak važan je podsjetnik zašto trebate suosjećati s djetetom

Napisala je predivnu objavu i iz dječje perspektive pojasnila izazove koje blagdani nose za najmlađe. Tako je zapravo htjela dati do znanja roditeljima da budu empatični i da suosjećaju s djecom, posebno u ovo doba godine, prenosi “Index“.

Naime, djeca oko Božića i Nove godine nerijetko proživljavaju intenzivne izljeve bijesa, a Sowersby smatra da bi se roditelji trebali usredotočiti na komunikaciju.

Svoju objavu je naslovila riječima: “Budi blag prema meni ovoga Božića… iz perspektive male osobe”.

“Vjerojatno si mi dopustio da pojedem više šećera nego inače. Zato i sreću i tugu i ljutnju proživljavam intenzivnije. Tokom blagdana izlazim iz svoje rutine, ali bolje ću se nositi s promjenama ako znam šta slijedi pa te molim da mi jasno objasniš planove za dan pred nama. Učestvovanje u Božiću može biti iscrpljujuće. Pomozi mi da odmorim i zadrži moju rutinu spavanja”, počela je objavu pa nastavila s upozorenjem roditeljima koji namjeravaju putovati, ali i onima koji djetetu neće kupiti što traži.

“Putovanja oko Božića su stresna za sve nas. Kad je moguće, budi fleksibilan i provjeri stanje na cestama prije nego što krenemo. Ne znam ništa o vrijednosti novca. Ako ne mogu dobiti veliki Lego set za Božić, reci mi to prije božićnog jutra. Imat ću vremena razočarati se i naučiti ti vjerovati. Odraslima je priprema za Božić stresna. Znam da želite da sve bude savršeno kako bih imao uspomene za cijeli život. Ali vidim da si pod stresom, ponekad i prije tebe. To se reflektira na mene. Uspori, primijeti me, razgovaraj sa mnom, igraj se sa mnom. Toga ću se uvijek sjećati.”

“Kad pretjeram, a vjerojatno hoću u nekom trenutku, nemoj vikati na mene i posramiti me zbog mojih emocija. Ne želim te razočarati i uništiti Božić. Nisam manipulativan. Ja sam samo mala osoba čiji se mozak drugačije nosi sa stresom nego tvoj. Molim te, pokušaj me razumjeti. A kad sve pođe po zlu, zagrli me i drži da osjetim snagu tvoje ljubavi”, riječi su kojima je zaključila objavu podijeljenu više od 57 hiljada puta.

Sowersby su kontaktirale brojne medijske kuće pa je tako za Good Morning America detaljnije pojasnila poantu svog teksta.

“Umjesto da razgovaramo o lošem ponašanju, što nas tjera na kažnjavanje, bolje je govoriti o promjenama ponašanja. Svaki roditelj treba razumjeti zašto su djeca uznemirena i što trebaju”, izjavila je.

Loading..

loading...

Facebook komentari