Prvi dani s bebom: Velika zbirka malih tajni

Važno je znati da je sve to potpuno normalno i očekivano i da vrijeme za prilagođavanje novim životnim navikama nije potrebno samo vama već i vašoj bebi. Svaki početak je težak, pa tako i prvi dani s bebom mogu roditeljima donijeti brige, strahove i nedoumice.

Određene promjene na bebinoj koži, „neobično” ponašanje, neznanje kako postupiti u odredenim situacijama zaista mogu idealno zamišljenu sliku života s bebom potpuno pokvariti.

Iako ste mislili da ćete sve znati i da će sve biti lako, i najobičniji ojed na bebinoj koži može vas izbaciti iz ravnoteže i zabrinuti. Evo još nekih situacija koje su potpuno normalne i očekivane, a koje mlade roditelje mogu itekako zabinuti:

Trzanje i drhtanje

Neke bebe se češće, neke rjeđe trzaju. Roditeljima je čudna ova pojava jer se često beba trgne bez razloga, pa čak i u snu. Drugi razlog jeste reakcija na snažnu buku, drmanje ili osjećaj pada – kada se mala beba naglo podigne, ona ima osjećaj da je izgubila oslonac.

Također, ponekad se tako jako trgne da uplaši samu sebe, ili čak i probudi i zaplače. Ovo je normalna pojava, i znak da nervni sistem bebe dobro funkcionira. Drhtanje bebe (tremor) čest je prvih dana po rođenju i to najčešće kada plače.

Posebno je izražen tremor brade. Ova pojava je normalna i očekivana, jer je dio razvojne faze nervnog sistema. Roditelji često pomisle da beba drhti jer joj je hladno, ali umjesto da je utopljavate, uzmite je nježno i privijte uz sebe da osjeti vašu blizinu.

Bljuckanje i povraćanje

Bebe često bljuckaju nakon dojenja, ali to nije ništa neobično. Neke bljucnu uvijek nakon hranjenja, neke ponekad. Važno je da bebu držite u pravilnom položaju dok je hranite, kao i da je nakon svakog obroka podignete da podrigne.

Ako bljucne i nakon podrigivanja, to je također normalno. Nekada se može desiti da beba povrati cijeli jedan obrok, ali vas to ne treba zabrinjavati. Ako povraća konstantno, ili u mlazu, to je znak bolesti, pa je odvedite pedijatru.

Plik na usni

Bez obzira na to da li beba doji ili se hrani na flašicu, moguće je da dobije na sredini gornje usne plik. On nastaje kao posljedica snažnog sisanja, ali on bebi ne smeta i prolazi spontano.

Milije

Milije su normalna pojava na bebinoj koži u vidu malih, bijelih tačkica, a najčešće se nalaze na bradi, nosu, obrazima i čelu. Nastaju zbog začepljenih lojnih kanala i nestaju spontano nakon nekoliko sedmica.

Sor

Sor je površna infekcija sluzokože usne šupljine, najčešće jezika, koja se dešava kod dva do pet posto normalne novorođenčadi, a do nje dolazi najčešće putem majke.

Naime, mame koje su u trudnoći imale probleme s kandidom (u vidu vaginalnog sekreta), a nisu je izliječile do porođaja, mogu je prenijeti svom djetetu tokom poroda.

Prolazeći kroz porođajni kanal beba dolazi u direktan kontakt sa sadržajima koji se u njemu nalaze, i gutanjem može prenijeti gljivicu u svoja usta.

Do ispoljavanja kandidijaze dolazi sedam do deset dana nakon rođenja. Roditelji uglavnom primijete da je bebin jezik bijel. U tom slučaju potražite pomoć liječnika koji će vam dati odgovarajuće savjete i terapiju.

Tjemenjača

Tjemenjača nastaje taloženjem odumrlih ćelija na koži glave, i uglavnom se formira na tjemenu. Najbolji način da se tjemenjača ne pojavi je svakodnevno pranje glavice odgovarajućim bebi šamponom (koji se nanosi u malim količinama) i dobro ispiranje pod mlazom mlake vode!

Međutim, događa se da se, iako roditelji redovno peru bebinu kosu, tjemenjača ipak pojavi, a najčešći razlog je strah da se ne povrijedi bebino tjeme (zbog fontanele), pa se ne ispere šampon.

Ukoliko se tjemenjača ipak stvori, treba dobro natopiti tu regiju bebi uljem prije kupanja, a zatim oprati kosicu, dobro isprati i četkom za bebe lagano iščešljati kosu.

Ojed

U predjelu prepona i guze (a nekada i na pregibima vrata i pod pazuhom) može se javiti ojed. Za bebu je on vrlo neprijatan jer pecka, svrbi, a kod težih oblika i boli. Beba stalnim pokretima može još više iritirati kožu jer dolazi do trenja između nje i pelene.

Glavni krivci za pojavu ojeda su mokraća i stolica. Zato je važna redovna higijena, što podrazumijeva često presvlačenje pelena, kupanje ili pranje nakon svake stolice, posušivanje kože blagim pritiskom pamučnog peškira i mazanje pregibnih površina zaštitnom kremom u tankom sloju.

Prilikom presvlačenja ostavite bebu malo golišavu kako bi se koža bolje prosušila. Ukoliko su promjene na koži veće i ojed ne prolazi, odvedite bebu liječniku, koji će pregledom utvrditi o čemu se radi i prepisati odgovarajuču terapiju.

Začepljen nos

Bebe ne znaju disati na usta i zato im nos uvijek mora biti čist. Nosić treba svakodnevno čistiti, a najlakše je to obaviti nakon kupanja kada se sekret „razmekša”. Tada ga treba pažljivo „izvući” fitiljem koji ćete napraviti od vate.

Zimski period je posebno „nezgodan” za dišne puteve, kako odraslih tako i beba. Naime, prostorije se često pregrijavaju pa je vazduh u njima suh, što pogoduje začepljenju nosa.

Ljepljive oči

Često bebe neposredno po rođenju imaju i infekciju očiju, jer su izložene djelovanju vaginalne flore dok prolazi kroz porođajni kanal. Zbog toga, nakon svakog kupanja oba oka treba prebrisati tupferima od vate koji su natopljeni prokuhanom i ohlađenom vodom.

Stavite bebu na leđa, lijevom rukom joj fiksirajte glavu, a desnom brišite oči uvijek samo jednim potezom, od spoljne ka unutrašnjoj strani oka (prema nosiću). Za svaki potez upotrijebite novi tupfer, kako se eventualna infekcija ne bi prenijela. Vodite računa da vam ruke uvijek budu čiste kada ovo izvodite.

Pupak

Svakodnevna njega pupčanog patrljka i pupčane rane je od velikog značaja. Sve dok pupak ne otpadne o njemu brine patronažna sestra koja je posebno obučena za to i ima potreban materijal za njegovu obradu.

Važno je da se pupak prilikom kupanja ne kvasi kako ne bi došlo do infekcije. Ukoliko se pupak ne njeguje na pravi način, može doći do upale. Pojavljuje se crvenilo, otok, gnoj, dijete gubi apetit, težinu, povećava se ili smanjuje tjelesna temperatura. Ukoliko primijetite neki od ovih simptoma obavezno se obratite liječniku, piše “Avaz“.

