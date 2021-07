Poruka za mlade mame: “Zasijaj prvo sebi, pa ćeš onda sijati i djeci, i suprugu”

Majčinstvo nije ropstvo, majčinstvo je najlepši posao na svetu, koji je plaćen čistom ljubavlju Neki ljudi misle da imaju pravo da zadiru u tuđu privatnost, komentarišu i osuđuju tuđe postupke, a da pritom ne znaju ni kakav život živi ta osoba, ni znaog čega radi bilo šta.

Majke koje vode računa o sebi su često na meti kritika, a savršen odgovor strancima koji brinu tuđe brige našli smo na sajtu Nemajka.rs: “Kakva to majka ide na kafu sa drugaricama?! Kakva to majka vežba?! Kakva to majka ide u SPA?! Kakva to majka povremeno uradi nešto za sebe, kupi sebi nešto?!

Kakva to majka ide kod frizera, radi nokte?! Kakva to majka ponekad ode i u kafanu?! Kakva to majka povremeno želi odmor od majčinstva?! Kakva to, bre, majka, može ikada da izdrži duže od minuta bez svojih čeda?! Evo kakva: Nemajka. Žena.

Osoba. Obična smrtnica. Čovek. Majka koja zna da mora da bude srećna i zadovoljna, da bi joj i porodica bila srećna i zadovoljna. Majka koja zna da lepota i sreća dolaze iznutra, a to iznutra kreće kada smo zadovoljni i “spolja”. Majka koja zna da nije zdravo biti rob nikome.

Majčinstvo nije ropstvo, majčinstvo je najlepši posao na svetu, koji je plaćen čistom ljubavlju. Kako na svakom poslu imamo pauze, tako ih i od majčinstva zaslužujemo: da napunimo baterije, sredimo nokte, skratimo krajeve, i zasijamo od sreće i zadovoljstva.

Uradi povremeno nešto za sebe, samo za sebe. Neka to bude i najobičnija sitnica; ali, ta sitnica će te podsetiti da si živa, i da i ti zaslužuješ “Ja” vreme. Zasijaj prvenstveno sebi, pa ćeš onda sijati i deci, i suprugu. Jer, kada je srećna mama, srećna je i cela porodica,piše Pult

