Šta djeci iz spektra autizma najviše smeta u komunikaciji: Evo kako ostvariti kontakt

Komunikacija je veliki izazov za mnoge mališane sa autizmom i naučiti kako da im se obraćate nekada nije sasvim jasno. Terapeut Kejlin Partlov objasnila je kako je najbolje da se započne razgovor, ali i šta većina mališana ne voli.

Najveća greška koju mnogi iz najbolje namjere prave kada se nađu u društvu djece s autizmom, po riječima Kejlin Partlov, terapeuta i osobe iz spektra, jeste postavljanje previše pitanja, na koje dijete ne može i ne želi da odgovori. Ono što možete da uradite jeste da:Pridružite se onome što dijete radi: igrajte se, pričajte, itd;

– Imitirajte pokrete i glasove koje dijete proizvodi;

– Pohvalite ili divite se onome što dijete radi i sačekajte njegovu reakciju;

@kaelynn_vp While I was never bothered social questions as an autistic kid myself…SO MANY of my clients are. They just don’t find connection that way. 🤷🏼‍♀️ 📝 Through my 9 years of clinical experience supporting kids on the autism spectrum…here’s some things to try instead: ▪️ Use open body language to show you’re available ▪️Narrate/describe their actions ▪️Play with similar objects nearby ▪️Follow the child’s lead ▪️Be responsive to their movements, sounds, and words ▪️Make STATEMENTS about what you see/hear/feel/think #autistic #autism #aba #autismacceptance #autismawareness #therapist #neruodivergent #pda #autismmom #therapy ♬ Stories 2 – Danilo Stankovi,piše Avaz

– Pokažite držanjem da ste spremni za igru i komunikaciju;

– Prepričajte, opišite ono što dijete radi;

– Igrajte se sličnim igračkama kao i dijete u blizini;

– Pratite vodstvo djeteta u igri.

Prije svega budite otvoreni, strpljivi i raspoloženi, da se igrate i razumijete dijete, sa puno ljubavi i razumijevanja za njegove mogućnosti. Možda vam neće uspjeti iz prvog, možda čak ni iz desetog pokušaja, ali nikada ne odustajte.

Facebook komentari