Novak Đoković otkrio kako odgaja djecu, ali i šta ‘nikada ne bi učinio’

Odmah nakon pobjede, Đoković je potrčao do porodice na tribinama. Snažno je zagrlio Taru, a potom uzeo zastavu Srbije i zaplakao.

Teniser je jednom prilikom otkrio na koji način odgaja djecu. Osim što je izjavio da su “djeca najvažnija jer su naša budućnost”, istakao je da im je “potrebna podrška kako bi se pravilno razvili”.

“Možda neko misli da bih forsirao svog sina da igra tenis, ali to nikada ne bih učinio. Ako bude imao želju da igra tenis, to treba doći prirodno. Trenutno se to događa, igra svakog dana sa sinom mog prijatelja. Čak 99,9 posto djece koja uzmu reket u ruke to rade jer vole sport, ne zato što žele zaraditi novac”, pojasnio je Đoković,pšu Vijesti

Tvrdi da “postoji lažna percepcija oko toga ko je pravi šampion”.

“Obično asociramo tu riječ s osobom koja ima trofej. Međutim, neko ko je pronašao svoju svrhu, osjećaj identiteta, neko ko se osjeća ispunjeno i sretno, također je šampion na svoj način. Društvo danas radi prevelik pritisak na pojedinca. Ako niste zaradili određenu svotu novca ili ako niste među deset ili dvadeset najboljih u svom polju, onda kažu da niste uspješni i to je veliki problem s kolektivom zbog načina na koji tretira ljude”, zaključio je Đoković.

Hoće li Stefan slijediti očeve stope ili će pronaći svoj put, ostaje za vidjeti.

