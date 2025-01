Djevojka počela ćelaviti zbog teretane: Poslala upozorenje svima

Koliko je važno da više obratimo pažnju na to šta dodirujemo i da nam na prvom mjestu bude svijest o higijeni i zdravlju, kao jedan od primjera istakao se viralan video djevojke po imenu Hilari (Hillary).

Razvila leziju

Kako navodi, posebnu pažnju želi da skrene posjetiocima teretane, jer je od iste “počela da ćelavi”. Ovo je bila posljedica korištenja prljave opreme, a evo kako je svoje iskustvo prepričala.

Hilari Gujen trenira skoro svaki dan, ali kada je razvila leziju na vlasištu zbog koje je njena kosa opala, nije ni zamislila da iza toga stoji njena svakodnevna navika u teretani. Nakon što je potražila pregled i savjet svog ljekara, Hilari je otkrila da je dobila lišaj na koži, gljivičnu infekciju koja može da izazove svrab i osip.

Širi se kontaktom koža na kožu ili dodirom predmeta i površina koje su zaražene.

U Hilarinom slučaju, njen doktor je rekao da ga je vjerovatno pokupila iz neočišćene opreme u teretani, što je navelo 26-godišnjakinju da izda javno upozorenje. Kako su stručnjaci upozorili, ovakav vid “zaražavanja” je češći nego što ljudi misle.

– Savjet i upozorenje za sve moje djevojke iz teretane, ako ne obrišete svaki komad opreme prije nego što ga upotrebite, poželjet ćete da počnete – rekla je ona u videu koji je od tada postao viralan.

– Prije tri mjeseca sam otkrila da imam lišaj na skalpu i bukvalno počela da ćelavim – istakla je.

Šokirala mnoge

Zatim je podijelila nekoliko fotografija svog vlasišta, otkrivajući ćelav dio blizu čela.

– Isti dan sam otišla kod doktora i uradili su mi test na crno svjetlo i tako su otkrili da je to lišaj. Pitala me je da li idem u teretanu i rekla sam uglavnom svaki dan, tako da je to najvjerovatnije zašto.

Njeno upozorenje je mnoge šokiralo, jer su drugi objasnili da “nikada nisu čuli za lišaj na koži glave”. Džej Edvards, vlasnica i osnivač australijskog lanca frizerskih salona EdvardsAndCo, savjetuje da se koža na našim skalpovima često zaboravlja – ali je podjednako važna kao i na ostatku našeg tijela.

– Vaše vlasište može zaraditi klice i infekcije na mnogo različitih načina. Gljivične infekcije se mogu zaraziti preko nečega tako jednostavnog kao što su kontaminirane površine, naprimjer, peškiri, češljevi ili oprema za teretanu – rekla je slavna frizerka za “News”.

Preventivni koraci

Povrede vlasišta, poput posjekotina ili opekotina, mogu unijeti bakterije, inficirati folikule dlake i ući u kožu. Infekcija slabi pramenove kose, uzrokujući povećano lomljenje.

Međutim, stručnjak za njegu kose je naglasio da postoje koraci koji se mogu preduzeti da se izbjegne infekcija vlasišta, kao i opcije za one koji doživljavaju gubitak kose.

– Zaraza klicama preko vaše kože glave može se spriječiti vježbanjem zdravlja vlasišta. Redovna njega vlasišta, uključujući nježno čišćenje, piling i hidratantne tretmane, podržava zdrav mikrobiom, sprječava nakupljanje i osigurava da folikuli kose ostanu nahranjeni. Ako dobijete infekciju kože glave, bilo da je gljivična ili bakterijska, Džej Edvards je rekla da će vam biti potrebna medicinska pomoć. Najvažnije je prvo liječiti infekciju. Kada se infekcija očisti, počnite da gledate na tretmane za rast kose kako biste stimulisali ponovni rast kose – rekla je ona.

– Budite nježni sa svojom kosom i vlasištem. Izbjegavajte zategnute frizure, pretjerano toplotno oblikovanje ili oštre hemijske tretmane koji mogu dodatno oštetiti folikule. Na kraju, ponovni rast kose nakon infekcije može da potraje nekoliko mjeseci, zato budite strpljivi – kazala je Edvards.

Facebook komentari