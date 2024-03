Najbogatiji čovjek na svijetu na razgovoru za posao postavalja samo ova dva pitanja

Ann Hiatt bila je Bezosova lična asistentica od 2002. do 2005. godine, a nedavno je otkrila kako je zapravo dobila posao kod osnivača Amazona.

Ona je prije intevjua s Bezosom prošla nekoliko iscrpljujućih i napornih krugova eliminacije u Centru za procjenu, a tek na kraju je čekao razgovor s najbogatijim čovjekom na svijetu.

“Bezos je započeo razgovor obećavajući da će mi postaviti samo dva pitanja i da će prvo od njih biti ‘zabavna’ zagonetka. ‘Hoću da procijenite broj stakala u Seattleu’, rekao mi je, a potom je ustao, uzeo olovku i rekao da će on računati. Na trenutak sam bila prestravljena. Onda sam zastala da se smirim, podsjećajući sebe na to da razmislim što ga je motiviralo da mi postavi takvo pitanje. Želi vidjeti kako moj um funkcionira, rekla sam sebi. Želi vidjeti kako razlažem komplicirani problem na male korake kojima je moguće upravljati. To mogu učiniti, mislila sam”, prisjetila se.

Ann se potom prisjetila i odgovora na ovo pitanje. Krenula je s računicom tako što je zaokružila broj stanovnika u Seattleu na otprilike milion, računajući da svatko od njih ima kuću, prijevozno sredstvo, ured ili školu koju pohađa, i sve to ima prozore. Ukupnu procjenu zasnivala je na prosječnom broju prozora po glavi stanovnika.

Potom je dodala da je Bezos bio prilično emotivan kada je napisao konačnu procjenu. Zaokružio je brojku i rekao: “Ovo izgleda prilično tačno”.

Drugo pitanje koje joj je biznismen postavio jest koje su njezini ciljevi u karijeri.

Danas je Ann Hiatt je uspješna poslovna žena koja vodi vlastitu konzultantsku kompaniju koja se bavi savjetovanjem kompanija iz čuvene Silicijske doline. prenosi Klix

