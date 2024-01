Vješti ste u ovom poslu? Firme u Njemačkoj nude masne plate i bonuse do 4000 eura

Od automobilskih mehatroničara do montera kuhinja, poslodavci mame bonusima od 300 do 4000 eura. Analiza platforme za zapošljavanje Indeed pokazuje da su isplate bonusa pri promjeni posla značajno porasle. U 2019. od milijun oglasa za posao, 3050 oglasa bilo je oglašeno s bonusom. U 2023. bilo ih je 7129.

To se može objasniti stanjem na njemačkom tržištu rada koje se i dalje razvija u korist zaposlenika. Prema zadnji analizama u Njemačkoj trenutno ima 1,7 milijuna slobodnih radnih mjesta dok 2,6 milijuna ljudi traži posao.

To znači da po radnom mjestu ima oko 1,5 tražitelja posla. Prije deset godina bilo je otprilike četiri tražitelja posla za jedno radno mjesto. Konkurencija na strani zaposlenika bila je znatno veća. Danas su poslodavci ti koji se sami moraju reklamirati.

Bonusi se najviše nude u sektorima gdje je posebno velik nedostatak kvalificiranih radnika, primjerice u zračnoj luci Frankfurt. Tvrtka Fraport koja upravlja aerodromom isplaćuje bonuse za nove zaposlenike od 2022. Njezina podružnica FraGround nudi 1000 eura za rad u odijelu zemaljskih usluga.

‘Zračni promet bio je prvi pogođen epidemiološkim mjerama za vrijeme pandemije i posljednja industrija koja se vratila u normalu. Mnogi su zaposlenici u to vrijeme napustili tvrtku i posvetili se drugim aktivnostima’, rekao je glasnogovornik Fraporta Andreas Schopf. Tvrtka je od uvođenja bonusa dobila 4000 novih zaposlenika.

Ali poslodavci ne žele samo da zaposlenici dođu, već i da oni ostanu u kompaniji. Zašto onda ne daju veće plaće na mjestima gdje su kvalificirani radnici prijeko potrebni?

Razlog tome je ekonomska računica, kaže Michael Neugart, ekonomist na TU Darmstadt. Kad bi tvrtke povećale bruto mjesečnu plaću za 100 ili 200 eura, morale bi platiti iznos za cijelo vrijeme rada. Jednokratna isplata daje financijski poticaj za zaposlenike, dok se poslodavci ne moraju dugoročno obvezivati ​​- i ostaju unutar svojih financijskih mogućnosti, prenosi tportal.

