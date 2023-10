BiH ostala bez radne snage: Poslodavci su učinili sve, je li država zakasnila!?

Konferencija je okupila veliki broj predstavnika poslovne zajednice, izvršne i zakonodavne vlasti u FBiH i BiH, akademske zajednice, kao i predstavnike ambasada, međunarodnih i drugih organizacija u BiH.

Predsjednik Udruženja poslodavaca u FBiH Adnan Smailbegović je izrazio je nadu da će ova tema vrlo brzo doći na Parlament.

– Da ćemo imati neka rješenja u parlamentarnoj proceduri, da ćemo moći da razgovaramo. Danas bi trebali da izdiskutujemo oko svih principa i toga. I druga tema koja nam je malo svježija, koja je došla odlaskom velikog broja naših radno sposobnog stanovništva, a to je nedostatak radnika i liberalizacija tržišta rada, dakle to je nešto oko čega se moramo zaista ozbiljno pozabaviti, kako bi, koliko toliko smanjili odlazak stanovnika. Drugo, zapošljavanje kako domaćih, tako i stranaca je tema o kojoj bi trebali danas da razgovaramo – to su dvije ključne teme, rekao je.

Smailbegović je naglasio da je tržište rada odradilo dosta toga

– Mi već imamo danas situaciju da imamo i povećanje plata i statistički gledano u zadnjih godinu ili dvije. Dakle, svi su ti trendovi pozitivni. Naravno, nisu dovoljni – to je problem. Mora se dati jedan snažniji impuls svemu tome. Dakle, statistički ako gledamo plate su otišle za nekih 15-20%. Zvanično, mi znamo da je i siva ekonomija dosta jaka u BiH. Ja vjerujem da su one, ako bi uzeli u obzir tu sivu ekonomiju , značajno još veće. Ali, jednostavno, poslodavci će uraditi, dakle, ono što mogu, ali imamo i s druge strane situaciju da se neke kompanije i zatvaraju što znači da su već došle na ivicu – kad ne mogu više da daju ni veće plate i ostalo, rekao je on.

Osvrnuo se i na pitanje minimalne plate.

– Minimalna plata od 1000 KM pod ovim uslovima kakvi danas jesu mislim da je to neodrživo, da je to nemoguća misija – to bi zaista imali najmanje 50-60 hiljada radnih mjesta manje, ali ako pogledamo to u paketu, da upakujem skupa sa smanjenjem doprinosa, skupa sa nekim drugim podsticajima – mislim da je to nešto što bi se moglo dostići. Naravno, i tu bi trebalo predvidjeti neke izuzetke u različitim slučajevima, ali mislim da je to nešto što bi se moglo dostići, zaključio je Smailbegović.

Premijer FBiH Nermin Nikšić rekao je da je Vlada pri kraju seta zakona fiskalne reforme.

– U ponedjeljak bi trebali da imamo sesiju završnih sastanaka radne grupe da to uobličimo u prijedloge. Uglavnom su rješenja završena – radimo na tehničkim rješenjima. Imali smo već jedan sastanak sa predstavnicima Udruženja poslodavaca gdje smo im otprilike rekli u kom pravcu idemo, gdje su i oni upoznati oko tih detalja i moram reći da su jako pozitivno reagovali na to. Naravno, to je tek prvi korak, kad mi završimo moramo onda napraviti sastanaka i sa predstavnicima socijalnih partnera, zvaničan sastanak sa Udruženjem poslodavaca, sa sindikatima, sa Zenicom opština i gradova. Naravno, da upoznamo medije i onda da idemo prema Parlamentu. Bez rješenja u Parlamentu, bez usvajanja zakonskih rješenja Vlada ne može praviti nikakvu konkretnu reofrmu, naglasio je Nikšić.

On je pojasnio da neke stvari tek predstoje.

– A tiču se Zakona o porezu na dohodak i doprinosima, tiču se minimalne plate, tiče se onoga što cijenimo jako, jako važnim i za šta će nam trebati više vremena nego za ova zakonska rješenja, a to je pitanje uvođenja online fiskalizacije da spriječimo sivu ekonomiju, da spriječimo ovo što imamo sada, nekakvo crno tržište, neplaćanje poreza. Tako da, sve je to jedan sveobuhvatan paket koji treba u narednom periodu da riješimo kako bi stvorili bolji i povoljniji ambijent za poslodavce, kvalitetniju zaštitu radnika i njihovih prava. činjenica jeste da ostajemo bez stručne radne snage, kazao je premijer Nikšić.

FBiH neće žuriti s uvozom strane radne snage dok je nezaposlenost velika

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić izjavio je danas u Sarajevu da Federacija BiH neće žuriti s uvozom strane radne snage dok postoji velika nezaposlenost.

– Moramo prvo upotrijebiti domaće resurse koje imamo na raspolaganju prije nego što i počnemo razmišljati o uvozu radne snage, poručio je Delić.

Istakao je da je zvanično u Federaciji 277.000 na evidencijama nezaposlenih koji traže posao, što vjerovatno nije tačna cifra i nju tek treba utvrditi.

Delić je pojasnio da treba razdvojiti aktivne od pasivnih tražilaca posla što će dati realniju sliku nezaposlenosti kako ne bi imali ovakav pritisak za uvozom radne snage.

U okviru konferencije organizovana su dva panela – prvi je posvećen pitanju rasterećenja cijene rada i mogućnostima smanjenja opterećenja na rad, koja su u ovom trenutku, sa stopom od 41,5 posto najviša u Evropi. O toj temi pored predstavnika Udruženja poslodavaca u FBiH govorili su i predstavnici vlasti, sindikata i ekonomski stručnjaci.

Drugi panel posvećen je tržištu rada u FBiH i BiH u cjelini, na kome su učesnici pokušali ponuditi odgovore, kako kroz pojednostavljivanje procedura i izmjene postojećih zakonskih rješenja pokušati barem djelomično riješiti problem nedostatka kvalificirane radne snage u FBiH i BiH.

