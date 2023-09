Minimalna plata od 1000 KM moguća uz smanjenje doprinosa

Vlada Federacije finalizira zakonska rješenja iz oblasti fiskalne reforme koja podrazumijevaju smanjenje doprinosa na plate i povećanje minimalne plate, istakao je Nikšić.

Upravo tim povodom jučer su Udruženje poslodavaca Federacije BiH i predstavnici federalne Vlade održali sastanak, na kojem su pokušali naći zajednička rješenja vezana za zakone o doprinosima i dohotku.

Smanjenje doprinosa i povećanje plata za radnike zajednički je cilj, a sastanak je bio korektan. To je za Vijesti.ba istakao predsjednok Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović

“To što su nam oni prezentovali je relativno blizu onoga što bi bilo prihvatljivo za poslovnu zajednicu i komapnije. Njima je jako važna minimalna plata od 1000 KM. To je očito dio njihove predizborne kampanje i obećanje prema glasačima. Bez obzira na sve potencijalne negativne efekte povećanja tih plata, mi ćemo dati sve od sebe da ih svedemo na minimum i za to ćemo se zalagati do kraja. Želimo da ta plata od hiljadu maraka bude dio ovog paketa”, rekao je Smailbegović.

Dodaje da bi se to ostvarilo, ukoliko bi se išlo na smanjenje doprinosa kako bi se ostavio prostor da, u najmanju ruku, doprinosi na plate ne rastu.

“Mi smo spremni povećati neto plate radnicima, ali rast doprinosa se ne bi smio desiti. Mi smo im to jučer vrlo jasno poručili i mislim da su nas shvatili. Rano je govoriti o ciframa i stopama, oni još uvijek prave neke simulacije, ali mi smo dosta zadovoljni sa ovim sastankom. Obećali su nam da neće ići u parlament prije nego što se usaglasimo u većini stavki, barem u nekim ključnim, pa se nadamo da ćemo se u narednih desetak dana još jednom sastati da ustanovimo šta je naredni korak. Sve u svemu, sastanak je bio korektan”, navodi Smailbegović, piše Biznis.ba.

Facebook komentari