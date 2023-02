Prevoznici iz BiH strahuju da će im se vozači prihvatiti volana u Njemačkoj

Do sada se, kako prenose mediji, pretpostavljalo da će Njemačkoj faliti oko 76.000 vozača, ali je tamošnje Udruženje autobuskih prevoznika prije nekoliko dana objavilo nove brojke, te se sada barata cifrom od čak 87.000, pišu Nezavisne.

To, međutim, nije vrh ledenog brijega, jer ako se udovolji sindikatima, u mnogo njemačkih gradova vozači autobusa u narednom periodu mogu očekivati plate povećane i do 500 evra.

Momčilo Sladoje, direktor “Centrotransa” Istočno Sarajevo, upozorava da već imaju strašan problem, koji je toliki da bi ova djelatnost mogla biti zatvorena u naredne dvije godine.

“Neće imati ko da vozi, niti održava vozila. Pokazalo se da su u Sloveniji i Austriji naši vozači vrlo tražena radna snaga, da lako prolaze, lako se snalaze. Sada je 100 odsto sigurno da će neki naši vozači iskoristiti i ovu šansu koja im se nudi u Njemačkoj. Bićemo u vrlo ozbiljnom problemu ako ne dozvolimo uvoz radne snage”, rekao je Sladoje za “Nezavisne novine”, te dodao da su naši vozači autobusa vrlo loše plaćeni, a to je zbog lošeg tretmana po pitanju poreskih i carinskih propisa, te sličnih problema.

I Ivan Kovačević, član Odbora Udruženja prevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prevozu putnika, smatra da postoji mogućnost da naši vozači iskoriste šansu koji im nudi njemačko tržište, te dodaje da je ovdje već evidentan kolaps po pitanju nedostatka radne snage, prenose Nezavisne.

“To je tek jedan od mora problema s kojim se ovaj sektor susreće”, naveo je Kovačević za “Nezavisne novine”.

Dejan Mijić, predsjednik Udruženja saobraćaja i veza pri Privrednoj komori RS, ističe da ga informacija koja stiže iz Njemačke ne brine od sada, već je u pitanju tendencija od sedam-osam godina unazad.

On, međutim, kaže da je u posljednje vrijeme bilježeno usporavanje odlazaka, s tim što možda sad opet dođe do ubrzanja.

“Mnogi od tih ljudi, koji rade tamo, imaju puno duže radno vrijeme nego u BiH i oni bi se sigurno vratili kada bismo mi imali uslove da im povećamo plate. Ali, to povećanje neće moći da se dogodi bez entitetskih vlada i Savjeta ministara”, rekao je Mijić za “Nezavisne novine”.

Takođe ističe da je činjenica da nam vozača već nedostaje.

“Neophodno je povećati plate, a to je u značajnijoj mjeri nemoguće izvesti s ovim prihodima, kako bismo ih zadržali ili kako bismo uticali na one koji su otišli u inostranstvo, te rade u dosta teškim uslovima, da se vrate kući i da rade za slične plate. Jedini način koji vidimo jeste da nam u tome pomogne država, a to je da se smanje obaveze na plate, odnosno porezi i doprinosi, a da se ta sredstva usmjere na plate”, kazao je Mijić, koji upozorava da su kod nas, između ostalog, problem i propisi, koji su stari više decenija, zbog čega ih je potrebno mijenjati.

