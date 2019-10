Zbog novog “Zakona o useljavanju” lakše do spajanja porodica u Njemačkoj

Radnici koji su dosad bili u Njemačkoj dobijat će vize do 2020. godine, a novim zakonom slijede brojne olakšice, ali neće sve biti “med i mlijeko”.

Prema novom zakonu se u struci može zaposliti samo osoba koja ima u toj struci nostrifikovanu diplomu, dok je prema važećem zakonu osoba se mogla zaposliti u bilo kojoj struci.

Kada je riječ o visini ličnog dohotka, ukida se odredba prema kojoj plata nije smjela biti manja od zakonski propisane satnice /mjesečnog primanja. Dalje svi koji se zapošljavaju moraju imati certifikate o znanju jezika.

Čekanje na termin se drastično smanjuje – umjesto od osam do 18 mjeseci, kako je to bilo dosad, sada će to biti tri sedmice. Takođe, čekanje na odobrenje vize se smanjuje sa tri mjeseca na tri sedmice.

Istog dana kada se odobri radna radna viza odobrava se i viza za spajanje porodice, je jedna od odredbi novog Zakona.

Po ovom pitanju, i jedan i drugi zakon( 26.2 i FEG ) spajaju porodicu po porodičnom zakonu, a ne po random zakonu. Ovo znači da su nosioci spajanja, osobe koje dobiju radnu vizu ali i porodica koja “se spaja”, ”se spaja” na osnovu porodičnog zakona.

I to ostaje na snazi kod oba zakona dok god oni važe.

Razlika se tiče u uslovima za spajanje porodice takoda novi zakon, dozvoljava da se na terminu kod kvalifikovanih radnika podnesu dokazi o ispunjenosti uslova za spajanje porodice odmah. Dakle ako su ispunjeni svi ovi uslovi porodica može ići odmah sa vama, navodi se u objašnjenju na Fejsbuk stranici Non Eu Service – Germany, prenosi “Hayat“.

