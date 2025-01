Radnicima izgorjele Bh. fabrike bit će ponuđen posao u Njemačkoj i Italiji

Uzroci požara i razmjer materijalne štete bit će poznati nakon uviđaja, koji će biti okončan nakon što požar bude u potpunosti ugašen.

– Emocije su nam još uvijek uzburkane, ali radnici su nam živi i zdravi to je najbitnije, dalje ćemo se borit – poručio je Senad Džanić, direktor firme Saga d. o. o. Žepče.

Radnici su zatekli dim i pepeo. Tuga, očaj i strah zbog izgubljenog radnog mjesta. Svoju podršku u okviru nadležnosti ponudili su premijer ZDK-a i načelnik Općine Žepče. Radi se o firmi koja je dobro poslovala i bili su 100% izvozno orijentisani.

– Donijeli smo odluku i to nam je najvažnije kad su u pitanju naši radnici, jer to su radnici koji jako mnogo vrijede i to su ljudi koji znaju posao, to su ljudi koji su majstori svog zanata. Odluka je takva da ćemo isplatiti radnicima tri plate u ovoj prijelaznoj fazi dok ne nađemo neka rješenja – istakao je Šefik Smlatić, generalni menadžer Koorporacije.

A prijelazno rješenje je ponuditi radnicima privremeni angažman u partnerskim firmama u Italiji, Njemačkoj i u okviru grupacije, prenijela je Federalna televizija.

