8 NAČINA DA SMANJITE POTROŠNJU STRUJE: Računi duplo manji, trikovi koje morate znati

Ipak, većim računima za struju možete da se suprotstavite nekoliko jednostavnih i efikasnih trikova, te umnogome smanjiti iznos računa za struju.

Kupujte aparate koji štede struju

Kada kupujete aparate, obavezno obratite pažnju na energetski razred. Preporučuje se kupovina uređaja koji spadaju u energetski razreda A koji troše i do 35 posto manje električne energije za razliku od uređaja energetskog razreda D. Frižideri i zamrzivači imaju i klase A+ i A++ koje, naravno, troše još manje električne energije. Međutim, kod kupovine takvog uređaja tu je, naravno, problem cena, jer su uređaji većeg energetskog razreda (A) skuplji u startu, ali su dugoročno isplativa investicija. No, to ne znači da morate odmah zameniti sve kućne aparate, znatno ćete uštedeti ako zamenite, na primer hladnjak star osam godina novijim modelom boljeg energetskog razreda, piše familyhandyman.com.

Klima uređaji

Veliki deo računa za struju odlazi i u vreme letnih meseci kada se koristi klima. Prilikom postavljanja klime, vrlo je važno voditi računa o njenoj poziciji. Klima-uređaji postavljeni na direktnoj sunčevoj svetlosti troše i do 10 posto više električne energije. Najbolje bi bilo, ako je moguće, klimu smestiti na severni zid kuće ili zgrade. Naravno, veliku ulogu u štednji energije igra i redovno održavanje i čišćenje klime. Ako je vaš klima-uređaj stariji od 12 godina, njegovom zamenom za noviji model boljeg energetskog razreda osetićete veliku promenu na računu za struju.

Isključite iz struje aparate koje ne korisitie

Elektronika troši puno struje, čak i kada je isključena. Stoga, prestanite bespotrebno da nabijate račun za struju – isključite sve produžne kablove. 70 posto električne energije uređaja troši se čak i kada su ugašeni ali nisu isključeni iz struje. To su doslovce ‘energetski vampiri’ koji gutaju struju. Stoga, sve produžne kablove isključite na taster. te sprečite nepotrebnu potrošnju. Izbegavajte rad aparata u ‘stand by’ načinu rada jer na taj način možete uštedjeti i do pet posto ukupne električne energije u domaćinstvu. Takođe pripazite i da punjače ne ostavljate nepotrebno uključene u struju. Kad odlazite na vikend, potpuno isključite iz struje pisače, aparate za kafu i dodatne telefonske punjače.

Ako ne morate, nemojte koristiti funkciju sušenja posuđa. Umesto toga, ili otvorite vrata i sačekajte da se besplatno osuši na vazduhu ili ga obrišite.. Tako će mašina za suđe potrošiti do 50 posto manje struje.

Pre nego što uključite mašinu, pobrinite se da bude potpuno puna. Trošiće manje tople vode i manje sredstva za pranje te manje struje, a to će vam doneti višestruku uštedu.

Očistite sušilicu za veš

U sušilicu veša stavljajte samo veš iz kojeg je potpuno oceđena voda. Što je veš manje mokar, kraće će trajati sušenje što znači uštedu u potrošnji energije. Uvek nastojte sušiti maksimalnu težinu veša, jer ćete tako uštedeti vreme i energiju. Pre svakog sušenja veša proverite je li filter čist. Nikada ne stavljajte više od maksimalne težine, jer time nepotrebno trošite vreme i energiju. U sušilicu veša ne stavljajte stvari s kojih se još cedi voda, jer je tako možete da je oštetite. Neočišćeni filter drastično smanjuje efikasnost sušilice. Nakon svakog sušenja očistite filter, a jednom godišnje i ispušni kanal.

Pometite i usisajte dno i zadnju stranu frižidera. Frižider troši više električne energije od svih ostalih aparata. Stoga se svakako isplati barem dva puta godišnje zaviriti iza i ispod hladnjaka jer se tako poboljšava efikasnost za 30 do 50 posto. Frižider i zamrzivač rade efikasno kada su puni. Stoga u frižider stavite posude napunjene običnom vodom, a u zamrzivač vrećice s ledom. Frižider držite na temperaturi od jedan do tri stepena. Svakako redovno proveravajte u kakvom su vam stanju vrata frižidera i guma na njima; ako je potrebno, zamenite je jer ćete tako sprečiti rasipanje energije.

Mašina za veš

Uštedećete sredstva za pranje, vreme, vodu i između pet do 15 posto potrošnje električne energije ako ne koristite program pretpranja za prljavi veš. Osim toga, ako odeća nije preterano isprljana, operite je na nižoj temperaturi i smanjite potrošnju struje. Svakako razmotrite i uključivanje slabije centrifuge te nemojte uključivati polupraznu mašinu.

Kuvanje na struju

Kod kuvanja na struju dobar je savet kuvanje s poklopcem, jer na taj način toplina ostaje u posudi što dovodi do 20 posto uštede energije. Hrana će se brže skuvati ako posuda bolje prianja na ploču šporeta što znači da treba upotrebljavati posude s ravnim i glatkim dnom.

Osim toga, vodite računa o skupljoj i jeftinijom tarifi struje. Jeftiniju tarifu iskoristite za uključivanje mašine za veš, suđa ili sušilice, a ako vam se ne spava, možete i deo odeće da ispeglate. prneosi “Novi“.

Facebook komentari