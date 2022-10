“Ako se puno građana počne grijati na struju, računi će nam biti veći”

Niska mjesečna primanja i visoke cijene energenata, problem je sa kojim se suočavaju bh. građani. Zima pred vratima, a ogromna izdvajanja za grijanje, već su izvjesna.

”Samo imamo plin, nemamo ništa drugo, nemamo alternativu. Na to se grijemo pa ćemo vidjeti, nabavili smo neke grijalice.”

”Sad mi dolazi 30 kvadrata, 64 marke, doći će do stotine.”

”Plin, imam plin, grijem se. U kakvom smo belaju, mislim da može se svašta očekivati. Samo da Bog da da bude ga”, kažu građani u anketi TV N1.

O nestašici plina za sada se ne govori. Kada je riječ o njegovoj cijeni za naredni kvartal, iz Energoinvesta kažu da još uvijek nemaju formirane nove cijene. Koliko će se plaćati plin, zavisi i od cijene nafte, koja je u porastu.

“Što se tiče cijene plina, gotovo je nesumnjivo da će doći do daljnjeg povećanja. To će biti sigurno preko 1,30 za kubik gasa. Ono što brine je porast cijene nafte i očekuje se dalja eskalacija cijene nafte, zbog posljednjih odluka EU. Prognoze i dalje nisu dobre što se tiče cijene plina. Ono što građani moraju znati je da gotovo sigurno krenuće se dalje sa povećanjima i vjerovatno će to biti od naredne sedmice. Samim tim i cijena grijanja u Sarajevu bi trebala biti povećana. To je dvostruki udar koji bi trebao biti u narednom periodu”, kaže Almir Bećarević, stručnjak za energetiku.

Jake udare inflacije građani su već osjetili. Naročito oni koji su se grijali na pelet, s obzirom da je cijena istog porasla na blizu 1.000 maraka.

Upravo zbog drastičnog skoka cijene peleta, građani se sve više odlučuju na kupovinu klima uređaja ili konvertora.

“Primjetili smo sve veću potražnju za inverter klimama, tako i za konvertorima, upravo zbog mogućnosti grijanja na struju. Ljudi više gledaju neke opcije dugoročne, klima da ih hladi ljeti, a da ih grije zimi, a konverteri su ta neka jeftinija opcija grijanja i štednje struje”.

Grijanje na struju može biti rizično za stabilno funkcionisanje sistema. Što bi uzrokovalo i povećanja cijene električne energije, poručuju iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.

“Ukoliko električna energija postane primarni energent za grijanje, JP Elektroprivreda BiH će biti primorana, kako ne bi ugrouila poslovanje kompanije, a zatim i sigurnost snabdijevanja kupaca, da provede proceduru za izmjenu cijene za one potrošače kojima je električna energija osnovni energent za grijanje”.

“Uprkos negativnim posljedicama, odluka građana da se griju na struju racionalna je”, smatra Admir Čavalić, piše Crna-hronika.

Facebook komentari