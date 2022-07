Mjera Vlade FBiH donijela rezultate: Pelet jeftiniji za 50 KM

Vijeće ministara je ovu mjeru usvojilo na inicijativu Vlade FBiH, tačnije resornog ministra trgovine Zlatana Vujanovića.

Ovo nam je za Avaz potvrdio Muhamed Helać iz kompanije „Drvosječa“ Sarajevo, koji je kazao da je ova firma prije nekoliko dana objavila novi cjenovnik, prema kojem su stanovništvu BiH ponuđene niže cijene ogrjeva.

– Ranije je cijena peleta iznosila 640 KM po toni, a sada je 590 maraka, što znači da je cijena za 50 maraka niža. Kada je riječ o iscijepanim drvima, cijena je umanjena za 10 maraka, pa tako, umjesto 148 KM, sada za drva treba izdvojiti 138 maraka po iscijepanom metru – govori nam Helać.

S obzirom na to da je odluka Vijeća ministara o zabrani izvoza određenih drvnih sortimenata privremena i na snazi je 90 dana od dana donošenja, moguće je da se nakon prestanka važenja ove odluke cijene ponovo vrate na prijašnji nivo.

– Odlukom je riješen mnogo veći problem od cijene, a to je dostupna količina ogrjeva. Prijetila je mogućnost da naši stanovnici uopće ne bi mogli doći do ogrjeva, jer se doslovno sve izvozilo u inozemstvo, tako da je riješen mnogo veći problem od cijene. Svakako da je i cijena izuzetno važna, ali s obzirom na to da je zabrana privremena, ako se ne produži, a nadamo se da hoće, možemo očekivati povratak na stare cijene – zaključuje Helać.

Svi koji se bave drvno-prerađivačkom industrijom izgubili su znatan dio prihoda ovom zabranom jer su bili izvozno orijentirani.

– Daljnje prognoze ne možemo davati jer je tržište veoma nepredvidivo. Tu postoji i, da tako kažem, bijes drugih proizvođača, koji nisu raspoloženi da snize cijene. Osim toga, problem svakako predstavlja i rast cijena goriva – dodaje Helać.

Facebook komentari