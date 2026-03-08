Crna Gora: Udruženje naftnih kompanija upozorilo na rizik prekida opskrbe gorivom

„Udruženje naftnih kompanija Crne Gore izražava ozbiljnu zabrinutost zbog trenutnih trendova na globalnom tržištu nafte i naftnih derivata, uzrokovanih eskalacijom geopolitičkih napetosti i nestabilnosti na Bliskom istoku , koji već imaju snažan utjecaj na rast nabavnih cijena energenata na međunarodnom tržištu“, priopćilo je Udruženje.

UNKCG navodi da trenutne nabavne cijene na međunarodnom tržištu znatno premašuju maksimalne maloprodajne cijene propisane važećom Uredbom, što prisiljava tvrtke da posluju s gubitkom i ugrožava kontinuitet opskrbe, javlja RTCG.

Udruga upozorava da ako se nastave trenutni sukobi i geopolitičke napetosti, te se nastavi rast cijena energije, “realno je očekivati ​​da će financijski pritisak na tvrtke koje posluju na crnogorskom tržištu već sutra postati neodrživ “.

U takvom scenariju, navodi se u priopćenju, postoji ozbiljan rizik da će kontinuitet opskrbe tržišta biti ugrožen , što bi moglo imati dalekosežne posljedice za gospodarstvo, promet, turizam i svakodnevni život građana.

UNKCG poziva nadležne institucije da hitno razmotre privremenu deregulaciju cijena naftnih derivata , uključujući smanjenje trošarina, kako bi se omogućila brza reakcija sustava na nagle promjene na tržištu te očuvala stabilnost opskrbe i zaštita potrošača.

„Bez pravovremene reakcije regulatora, nastavak ovog trenda mogao bi dovesti do ozbiljnih poremećaja na tržištu goriva, a u krajnjem slučaju i do ugrožavanja održivosti naftnih tvrtki koje osiguravaju opskrbu crnogorskog gospodarstva i građana“, priopćilo je udruženje.

Prema neslužbenim informacijama, neke su pumpe već ostale bez goriva , dok će većina ostalih imati problema od sutra.

