Ova evropska zemlja izuzeta od američkih sankcija: “Ruska nafta može da teče”

Orban je rekao da je Mađarska uspešno zaštitila svoj plan za smanjenje računa za energiju, kao i da će biti u potpunosi izuzeta od sankcija vezanih za gasovode Turski tok i Družba, prenosi mađarska agencija MTI.

“Mađarska će nastaviti da ima najniže cijene energije u Evropi”, istakao je mađarski premijer, dodajući da je Budimpešta pripremila sve uslove neophodne za to.

Prema njegovim rečima, sankcije koje su mogle da učine isporuke, ili uvoz energenata skupljim za Mađarsku, neće se primenjivati.

“Ovo je potpuno izuzeće od sankcija, bez vremenskog ograničenja”, istakao je Orban.

Facebook komentari