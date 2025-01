Elektroprivreda BiH kreće s projektom od 200 miliona KM

Investitor projekta je JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo, piše BiznisInfo.ba.

Planirana vjetroelektrana Bitovnja nalazi se oko 30 km zapadno od Sarajeva, na planinskom grebenu s nadmorskom visinom između 1.530 i 1.700.

Pri prosječnoj brzini vjetra od cca. 7 m/s na visini od 60 m, očekuje se da će vjetropark proizvoditi oko min. 110.000 MWh godišnje.

Ukupna instalirana snaga vjetroagregata predviđa se cca. 90 MW, ovisno o konačnom tipu odabranih turbina.

Ovim projektom planira se izgradnja vjetroelektrane Bitovnja s pripadajućom infrastrukturom, što uključuje 15 vjetroagregata, interne pristupne puteve i montažne platoe za vjetroagregate, trafostanice TS Bitovnja, podzemnu srednjenaponsku i komunikacionu mrežu od vjetroagregata VE Bitovnja do TS Bitovnja, priključni dalekovod do TS Bitovnja prema zahtjevima Elektroprijenosa BiH na predloženoj ruti, itd.

Vjetroturbine će imati nominalni kapacitet do 7 MW a biti će opremljena rotorom sa tri lopatice, čiji će prečnik biti do 160 m, a maksimalna ukupna visina vjetroturbine od nivoa tla do vrha lopatice iznosit će do 220 m.

Prema ranijim najavama, vrijednosti projekta iznosi oko 200 miliona KM.

Podsjetimo da Elektroprivreda BiH planira investicije vrijedne preko 2 milijarde KM u roku od tri godine.

Facebook komentari