Ko posjeduje najviše dionica navrijednijih brendova na svijetu?

LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton jedan je od najvrijednijih brendova na svijetu. Nakon snažnog rasta cijena dionica u protekloj deceniji, američke depozitne potvrde za dobavljača luksuzne robe imaju tržišnu kapitalizaciju od preko 400 milijardi dolara.

Od 2009. godine dionice su porasle za otprilike 1.200%. Ko je najviše profitirao od ove eksplozije? Odgovor: osnivač i izvršni direktor Bernard Arno. Prema posljednjem godišnjem izvještaju kompanije, Arno i njegova porodica posjeduju 48,6% dionica kompanije.

Ko još posjeduje akcije ove luksuzne kompanije?

Godišnji izvještaj LVMH-a za 2023. navodi nekoliko grupa koje posjeduju velike pakete njegovih dionica. Otprilike 37% kompanije je u vlasništvu stranih institucionalnih investitora, prenosi Investitor me. Dodatnih 6,5% je u vlasništvu francuskih institucionalnih investitora. Sjedište kompanije je u Parizu. Samo 7,1% je u vlasništvu fizičkih lica.

Prema podacima S&P Capital IQ, vodeći institucionalni vlasnici dionica LVMH-a su BlackRock, Capital Research and Management Co. i The Vanguard Group, sa oko 6% dionica.

Kada su u pitanju pojedinci, Antonio Beloni, bivši generalni direktor grupe, ima najviše dionica iza Bernara Arnoa i Delfin Arno Gansije, direktorice kompanije. Belonijev udio sadrži 381.000 dionica Grupe, piše biznis.

Facebook komentari