Hoće li BiH uskoro uvesti euro

Ekonomski stručnjaci ocjenjuju da naša zemlja ne ispunjava sve potrebne kriterijume za prelazak na evro i da ne bi imala značajnije benefite.

“To bi dramatično smanjilo troškove prekograničnih ekonomskih transakcija za pojedince i preduzeća. Planiramo proširiti i takozvane zelene trake na granicama EU kako bi se koristila tehnologija i saradnja između carine i službenika za provođenje zakona da bi se robi omogućio brži i lakši prelaz granica – rekao je Zatler.

Bivšeg guvernera Centralne banke Kemala Kozarića čudi Zatlerova izjava, jer bi, kaže, trebao da zna uslove pod kojima se ulazi u evropsku monetarnu uniju. Prvi je da BiH postane članica EU, pa onda da ispuni četiri kriterijuma.

“Mi od 4 kriterijuma imamo dva: fiksni kurs i nisku inflaciju. S druge strane, imamo nezaposlenost preko 10 posto i tekući račun koji je negativan tako da ne ispunjavamo master kriterijume. Inače unilateralna evrozacija nije dozvoljena, moramo ispuniti te kriterijume da bi razmišljali o evropskoj valuti”, rekao je Kozarić.

Građani Bosne i Hercegovine vjeruju u konvertibilnu marku i to pokazuje i rast depozita, kaže profesor Branimir Skoko. Napominje da je Hrvatska početkom prošle godine prešla na evro, što su trgovci iskoristili da dignu ili zaokruže cijene, pa su rast cijena platili građani.

“Ja ne znam koje bi to bili značajniji benefiti. Trenutno smo u procesu uvođenja SEPA platnog prometa i to treba olakšati platni promet, ali nije vezan za evro, to je proces koji je poguran dobivanjem kandidatnog statusa i nije uvjetovan ni vezan uvođenjem eura”, ističe Skoko.

Marko Đogo, dekan Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, kaže da je dvadeset članica Evropske unije zamijenilo nacionalne valute jedinstvenom valutom evrom.

“Dvadeset godina nakon uvođenja eura sedam zemalja u evrozoni odbilo je pridružiti se monetarnoj uniji, jer žele da zadrže nacionalnu valutu i ekonomsku nezavisnost”, podsjetio je on, a prenosi BHRT.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari