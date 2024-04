Nove cijene goriva i u BiH

Naime, kako je za “Nezavisne novine” rekao Almir Bečarević, stručnjak za energetiku u FBiH, posljednja dva-tri dana već je došlo do korekcija cijena na pumpama, piše biznis.

“Zbog svih dešavanja u svijetu logično je i očekivati da će dizel preći tri marke, dok će ostali derivati biti između 2,70 i 2,90 KM, a tržište je veoma napeto”, kazao je Bečarević.

Dodaje da su razlozi rasta u smanjenju proizvodnih kvota, ali da su smanjene i rezerve.

“Već nekoliko dana bilježi se poskupljenje nafte na svjetskim berzama, a prognoze su da će cijene i dalje rasti, pa tako sad barel nafte košta 91,17 dolara, što je za 10 odsto više od početka godine”, kazao je Bečarević i istakao da je ovo najviša cijena u posljednjih pet mjeseci.

“Čim dođe do viših cijena nafte, očekujemo i poskupljenje plina”, pojasnio je Bečarević.

Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja građana DON iz Prijedora, kazala je ranije za “Nezavisne novine” da su građani BiH potpuno oguglali na podizanje cijena pa tako i u slučaju goriva.

“Na cijenu goriva definitivno ne može uticati niko, te kada dođe do rasta cijene barela na svjetskom nivou dođe do poskupljenja i kod nas, ali realno je da mora da postoji određen period da bi se to odrazilo na naše tržište”, kazala je Marićeva.

Ističe da će poskupljenje goriva na pumpama u BiH biti ogroman udar na potrošače, jer su automobili, kako kaže, prijeka potreba.

“Ovo zaista više ne vodi ničemu… Ne znam ni kako više potrošačku korpu možemo definisati, korpu koja je prešla 3.000 KM, a znamo ako dođe do viših cijena goriva da će i cijena ostalih namirnica da poraste”, kazala je Marićeva i poručila da će poskupljenja biti problem građanima.

Podsjetimo, na londonskom je tržištu cijena barela prošle sedmice skočila 4,2 odsto, na 91,17 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 4,5 odsto, na 86,91 dolar. Skok cijena nafte na najviše nivoe u pet mjeseci ponajviše je posljedica rasta napetosti na Bliskom istoku.

U narednom periodu očekuju se veće cijene benzina od dizela.

