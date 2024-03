Hoće li nam zeleno svjetlo EU donijeti evropske investicije?

Podsjećamo, lideri članica EU su u četvrtak podržali otvaranje pregovora BiH o pristupanju Evropskoj uniji, na temelju preporuke Evropske komisije (EK).

Inače, Evropska komisija je prethodne sedmice objavila izvještaj u kojem je zaključila da BiH u dovoljnoj mjeri ispunjava uslove za početak dugog puta prema članstvu u Evropskoj uniji.

Tako su iz Spoljnotrgovinske komore BiH pozdravili odluku Evropskog savjeta za otvaranje pregovora s Bosnom i Hercegovinom jer, kako su istakli, ona donosi jednu vrstu ekonomske sigurnosti, daje dobar signal za strane investitore, mogućnost povećanja zaposlenosti i otvara dodatne mogućnosti za nove poslovne prilike, posebno u spoljnotrgovinskoj razmjeni i kreiranju povoljnijeg poslovnog okruženja u našoj zemlji.

“Ova odluka Europskog vijeća povećava povjerenje u BiH, posebno kada je u pitanju vanjski investicijski potencijal. Bh. kompanije već godinama posluju na tržištu Europske unije, a u ukupnom izvozu EU sudjeluje sa 72,3%, a u uvozu sa 66,7% i najznačajniji je bh. trgovinski partner. Na temelju toga bit će otvoreno posebno poglavlje ‘business chapter’, gdje ćemo pitati poslovnu zajednicu kako da sudjeluje u akcionom planu za daljnje pretpristupne fondove, te daljnje integracijske procese”, rekao je Vjekoslav Vuković, predsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH.

Iz Komore su kazali da, prema istraživanju čije je rezultate objavila Eurokomora, a u kojoj su učestvovali i bh. privrednici, navodi se da je potreban jasan vremenski okvir i transparentan i postupan proces kako bi se olakšala priprema poslovne zajednice za pristup EU.

“Takođe, istaknuta je važnost uključivanja privatnog sektora u cijeli proces proširenja te saradnje kreatora politike i poslovne zajednice. U tom kontekstu, preporučeno je ciljano i pravovremeno informiranje kompanija o procesu pristupanja EU i o njenoj pravnoj stečevini, kako bi im se omogućilo planiranje potrebnog prilagođavanja koje podrazumijeva pristup EU”, istakli su iz STK BiH.

Pero Ćorić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, rekao je za “Nezavisne” da je činjenica da je Evropska unija najznačajniji trgovinski partner RS i BiH.

“Svaki pomak u saradnji, odnosno otvaranja boljih uslova poslovanja sa EU, dovešće do dodatnog vjetra u leđa za privredu Republike Srpske. Imamo ugovor o slobodnoj trgovini sa EU, a to znači da su privredna društva oslobođena carine za robu porijeklom iz EU. Ipak, postoje stvari koje se mogu popraviti, a to je prije svega problem ograničenog protoka robe sa EU i postojanje granica, što stvara veliki problem privredi. Dovoljno je samo proći kroz granične prelaze i vidjeti. Na primjer, Gradiška kao najprometniji. Vidimo da su kilometarske kolone i gubljenje dana na granicama i to je samo jedan od elemenata koji bi i te kako doprinio da se smanje troškovi poslovanja. Ali ovo su početni koraci i krećemo se u tom pravcu i preuzimaju se standardi koje će BiH kao država morati da savlada i usvoji”, objašnjava Ćorić.

Prema njegovim riječima, od počinjanja pregovora treba očekivati da evropski investitori dobiju dodatnu sigurnost da je BiH ispunila određene standarde.

“Investicije ne idu od danas do sutra, one se dobro planiraju, a ovo je nešto što će sigurno doprinijeti da one budu veće. Stalno ponavljam da smo mi na granici sa EU i davanje povjerenja BiH će ohrabriti investitore iz Evropske unije da dolaze ovdje i investiraju”, zaključio je Ćorić, pišu nezavisne.

Facebook komentari