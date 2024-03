Britanska vlada najavila zračne taksije

Plan je razvijen u suradnji sa zrakoplovnom industrijom. A prema njemu bi već za dvije godine u toj zemlji trebali poletjeti zračni taksiji. Nakon što se takve letjelice pojave na britanskom nebu, vlada namjerava prebaciti fokus na njihovu autonomiju, piše financa.

Za takvo nešto ipak će trebati više vremena. Ali trenutačni je plan da autonomni leteći taksiji, odnosno letjelice u kojima nema pilota i kojima upravljaju računala, polete do 2030. godine. Dotad treba riješiti puno stvari. Od poboljšanja same tehnologije, u kojoj bi glavni naglasak trebao biti na sigurnosti, pa do infrastrukture i regulative.

O letećim taksijima govori se godinama i mnoge privatne kompanije već testiraju takve letjelice. Prema nekim najavama, one bi uskoro trebale početi prevoziti putnike u više gradova diljem svijeta – od Dubaija do New Yorka i Los Angelesa, a prema željama britanske vlade, možemo ih očekivati u toj zemlji već 2026.

Iako se razvijaju različiti modeli letjelica, većina takvih letećih taksija trebala bi izgledati kao neka vrsta futurističkih helikoptera. Oni bi mogli polijetati i slijetati vertikalno tako da im ne bi trebale klasične avionske piste, niti dio ceste, već samo mali helidromi. Takvi bi dronovi, odnosno leteći taksiji trebali prevoziti većinom pet osoba, dakle, slično kao i klasični taksiji.

Najveća prepreka za pokretanje takvih servisa letećih taksija trebali bi biti infrastruktura, ali i javna percepcija, odnosno prihvaćanje takvog inovativnog oblika prijevoza u javnosti, komentirao je za BBC Craig Roberts iz konzultantske tvrtke PwC. Za cilj da to bude 2026. godine rekao je kako je to moguće, no da će to biti prilično izazovno. Na BBC-u kažu kako je ranije napredak ove industrije kočila certifikacija novih tehnologija. To se sada mijenja jer su regulatori počeli hvatati priključak s tehnološkim napretkom, piše Zimo.

Zamjena za helikoptere

Za početak takve bi se letjelice mogle koristiti kao zamjena za helikoptere, kako bi ih javnost polako prihvatila, i to na područjima veće udaljenosti te se za primjer Velike Britanije u vladinu izvješću spominje kako bi udaljenost između Liverpoola i Leedsa takve letjelice mogle prijeći za samo 26 minuta.

Prema prijedlogu britanske vlade, u Velikoj Britaniji trebali bi se graditi mali aerodromi za leteće taksije, odnosno dronove. Jedan takav koncept bio je prikazan prije dvije godine u Coventryju, a izgradila ga je kompanija Urban Air Port. Njezina izvršna direktorica Andrea Wu smatra kako bi takva infrastruktura za dronove trebala biti u urbanim centrima. Te kako se dosad nije previše ulagalo u infrastrukturu u Velikoj Britaniji. Iako planove britanske vlade smatra ambicioznima jer je prije pokretanja servisa potrebno izgraditi infrastrukturu, odnosno mjesta za polijetanje i slijetanje, kaže kako se odnekud mora početi.

Osim za prijevoz, britanska vlada želi iskoristiti dronove i za dostavu. U nekim područjima takve se bespilotne letjelice već koriste za dostavu lijekova i pošte, a policija ih koristi za praćenje kriminalaca. Plan je da za nekoliko godina (do 2027.) dronovi postanu uobičajen način dostave.

