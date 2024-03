U Prozor-Rami se gradi velika fabrika, zapošljavanje 300 osoba

Uz izgradnju tvornice metalskih proizvoda GS-Rama, projekat novog dječjeg vrtića, Eko-parka sa sortirnicom i kompostanom te projekat kolektora/pročistača, općina aktivno oblikuje pozitivno okruženje koje potiče ekonomske mogućnosti, a ovakav pristup općini može donijeti ekonomski napredak i privlačnu destinaciju za mlade generacije.

Govoreći o tvornici GS-Rama, koja bi s radom trebala početi u junu, načelnik Jozo Ivančević Feni je rekao da je riječ o općinskom mega projektu. Kako je pojasnio, više od 50 ljudi već ide na obuku u firmu u Travnik, dok bi u budućnosti trebali nastaviti izgradnju i zaposliti dodatnu radnu snagu.

U projekt će se u prvoj fazi uložiti do 40 miliona maraka, kaže načelnik, dodajući da će se u tvornici raditi europska razina proizvoda, odnosno sofisticirani proizvodi koji će se izvoziti na europsko tržište.

– To će biti veliki projekat, ne samo za našu općinu, nego i šire jer će tu raditi i radnici iz drugih općina. Ova tvornica zapošljavat će više ljudi. Krećemo sa oko 60 radnika, a kasnije će fabrika zapošljavati i do 300 – rekao je načelnik.

Plaćena praksa za učenike

Ističe i to da su s jednom srednjom zanatskom školom napravili ugovor prema kojem će učenici raditi praksu u fabrici, dok će poslodavac, kao i općina subvencionirati troškove. Tako će učenici drugog razreda na praksi zarađivati do 400 maraka mjesečno, a učenici trećeg razreda do 500 maraka.

Načelnik smatra da je to dobra prilika za djecu koju, nakon školovanja, čeka posao, dok će općina na ovaj način zadržati mlade ljude i širiti pozitivnu klimu.

– Radna snaga je glavni problem, mladi odlaze vani tražiti kruh. Nastojat ćemo da se ljudi vrate u ovu sredinu, a već postoje indicije da će se neki vratiti. To će naravno ovisiti o standardu i platama, kao i ostalim sadržajima – istaknuo je on.

Izrazio je nadu da će kroz nekoliko godina ostvariti još ovakvih projekata kako bi se ljudi vratili u Ramu, ali načelnik smatra da će to ići teško jer, kako navodi, nije samo stvar u ekonomskom standardu, nego i političkim problemima.

Projekt koji nikada nije zaživio

Kao jedan od političkih problema navodi i starački dom u kojega je općina, zajedno s Vladom RH, kako je načelnik istaknuo, uložila dosta proračunskih sredstava. Tu je trebalo biti zaposleno oko 50 ljudi, međutim projekt nikada nije zaživio.

– To već traje punih osam godina. S Kućom mira smo dogovorili ovaj zajednički projekt, ušli smo u realizaciju, napravili projekt i taman kada je trebalo biti otvaranje, došlo je do opstrukcije. To je žalosno i to je stvar politike – smatra on.

Dodaje da je u staračkom domu mogao raditi medicinski kadar koji je, zbog nedostatka posla, otišao u europske zemlje. Osim toga, korisnici koji bi trebali konzumirati to svoje pravo morali su ići u domove u Tomislavgradu, Bugojnu ili dalje.

Ivančević smatra da nisu problem ljudi, ulagači ili investitori, nego politika visoke razine.

– Teško ćemo se maknuti s mjesta. Mi evo sufinanciramo učenike, studente, mlade ljude ali to nije garancija da će oni ostati ovdje. Problem je politička nesigurnost – smatra načelnik.

Vrtić prema europskim standardima

Načelnik je spomenuo i otvaranje dječjeg vrtića koji je, kako je rekao, napravljen prema europskim standardima i koji će imati kapacitet primiti do 150 djece.

– Financiranje vrtića smo izdvojili iz svojih proračunskih sredstava. Tražili smo pomoć i s drugih razina vlasti, ne samo za ovaj projekt, ali nismo naišli na razumijevanje. Imali smo vrtić ranije kojega i sada djeca koriste, ali osjetili smo potrebu da se treba napraviti jedan s europskim standardima. To nas raduje jer znamo da je ovaj stariji imao manji kapacitet, korisnici bi morali čekati da se upišu. Zaposlit ćemo tu dodatno 10 do 15 ljudi – pojasnio je on.

Načelnik kaže kako se u javnosti stalno govori da treba poboljšati demografsko stanje, a da po tom pitanju opet nema razumijevanja na višim razinama vlasti.

– Mi nismo dobili ni marku za izgradnju vrtića. Ljudi koji rade u vrtiću trebali bi biti problem i županije i države, da se i njihov rad na neki način subvencionira od strane viših razina vlasti. To bi bilo humano, kao što se financira i osnovno školovanje jer je to obveza države. Mi opet ulažemo za djecu do osmog razreda, vršimo besplatan prijevoz. A Ustavni sud je rekao da to treba financirati županija. Oni su to ipak prepustili lokalnim zajednicama – naveo je Ivančević.

Neočekivani turistički razvoj

Načelnik je na kraju govorio i o neočekivanom turističkom razvoju ove općine. Kako je naglasio, obnova Ramskog jezera, infrastrukturna poboljšanja, riješen vodovodni sustav, osvjetljenje sela te asfaltiranje cesta potaknuli su lokalno stanovništvo na izgradnju vlastitih apartmana, povećavajući time i smještajne kapacitete. Svakako dodatnu turističku atrakciju predstavljaju i arheološka iskopavanja Gradac.

Posebno je naveo projekt Veslačkog centra, financiranog dijelom iz EU fondova, koji okuplja preko 30 djece koja se bave veslanjem. Osim toga, dodaje načelnik, godišnje se održava i međunarodna regata na Ramskom jezeru koja privlači brojne posjetitelje.

Načelnik Ivančević na kraju je spomenuo i Planinarsko društvo Rama koje aktivno surađuje s drugim planinarima u BiH, potičući time i planinski turizam koji ima potencijal za poboljšanje, piše biznis.ba.

