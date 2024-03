Bitkoin divlja: Prešao granicu od 65.000 dolara

Najveća svjetska kriptovaluta nakon što je prije dvije sedmice probila granicu od 50 hiljada dolara, ovw sedmice pala je i granica od 60.000 dolara, nešto što se prije samo nekoliko mjeseci činilo teško ostvarivim. Vrijednost kriptovalute u trenutku pisanja ovog teksta iznosi 65.314.20 dolara, pišu nezavisne.

Posljednji put kada smo vidjeli ovako visoku cijenu Bitkoina bilo je u novembru 2021. godine. Tada je Bitkoin vrijedio oko 69 hiljada dolara. Na žalost “rudara kriptovaluta”, Bitkoin je godinu dana kasnije pao ispod 17.000 dolara, ali neki analitičari prognoziraju da postoji velika vjerovatnoća od probijanja ATH (najviša istorijska cijena oko 69 hiljada dolara).

Tzv. halving, to jeste polovljenja bitkoina događa se svake četiri godine (ove godine zakazan za drugu polovinu aprila) i to uzrokuje manje nagrade za rudare i manju ponudu ove kriptovalute na tržištu, što poslije dovodi do porasta cijena Bitkoina.

Ako se istorija ponovi, Bitkoin bi, prema mnogim analitičarima, mogao probiti magičnu granicu od 100 hiljada dolara. Ali kriptovalute se i dalje smatraju vrlo rizičnim ulaganjima, tako da ulagači moraju biti spremni i na velike padove u bilo kojem trenutku, prenosi “PCchip”.

