Sarajlija ima šest traktora, u planu je još jedan

Na svom imanju, na tek nekoliko kilometara udaljenom od centra Sarajeva, Admir Zimić nastavio je posao koji je njegov otac započeo ’97. godine. U mjestu Reljevo dvor, u općini Novi Grad, razvija svoj poljoprivredni obrt. Na svojoj farmi imaju koze, koke, ovce, krave, bikove, junice, telad, ili kako naš domaćin kaže “sve što pripada jednom seljačkom domaćinstvu”.

Proizvodnja mesa je primarna djelatnost, a naš domaćin kaže da čak ni kao dječak nije imao drugačije snove jer je uz oca zavolio poljoprivredu, pa i težak rad koji ona nosi sa sobom, piše agroklub.

Do proljeća će biti i 400 ovaca

“Imamo što junadi, što krava, što junica, 45. Imamo 200 ovaca na janjenju, otprilike 350-400 izađemo u proljeće”, kaže nam Admir, pojašnjavajući da su grla iz vlastitog uzgoja, podgajaju sebi junice, tove bikove. Ako ste mislili da se ova proizvodnja ne može plasirati na kućnom pragu, debelo ste se prevarili, a to dokazuju Zimići koji imaju stalne mušterije i rade sve po narudžbi. Tek poneko grlo ode dalje van kantona.

Za stočnu hranu mjesečno ode oko 5.000 KM

Goveda su simentalac, najpoznatija kombinovana švicarska pasmina na svijetu, namijenjena proizvodnji mesa i mlijeka. A ovce, one su bosanske pramenke, malo zahtjevne, otporne i izdržljive, prenosi agroklub.

“Ovce napasamo ovdje u obližnjim pašnjacima, a to je zemlja arapska, kako da vam kažem, Arapi su kupili tu zemlju, neiskorištena je, mi smo tu, a inače samo još jedan ima tu ovčar, nema stoke, slabo se drži, tako da, kud god krenemo mogu da idu”, dodaje naš sagovornik.

Kanton Sarajevo je treći u Federaciji po broju kupljeni traktora u protekloj godini. Samo na ovom imanju ima ih šest, a tu su i kosilice, kombajn, balirka, sve što treba za potrebe farme su obezbijedili.

Tov junadi skup posao

“Najskuplja mašina je trenutno koju smo platili je rolo balirka, nabavili smo je svojim sredstvima, međutim sufinansirali su nas Kanton, Federacija i Općina nas pomaže isto. Uz pomoć njihovu možemo da obezbijedimo ove mašine koje nam trebaju, inače, svojim sredstvima vrlo teško bi mogli da obezbijedimo neke mašine”, kaže Zimić i dodaje da je ovo skup posao, precizirajući da samo uzgoj jednog juneta košta od 1.500 do 2.000 maraka.

“Mjesečno od četiri do pet hiljada dajemo samo za stočnu hranu, bez sijena, silaže, našeg rada, truda, ja kažem samo za vreće”, ističe ovaj poljoprivrednik.

Zimići obrađuju 30-tak dunuma zemlje, proizvode silažu i krompir, a za vlastite potrebe uzgajaju povrće u plasteniku. Admirov radni dan počinje hranjenjem stoke, čišćenjem šala, potom slijedi pojenje, dohranjivanje i tako, kako kaže, svaki dan isti posao se vrti u krug.

“Kada volite ono što radite izgleda idealno, meni super izgleda, nekada je naporno, nekada malo manje i tako.”

Želi još jedan traktor – veliki!

Do prije tri godine smatra da je ovo bio totalno potcijenjen posao, no stvari su se počele popravljati, a on sebe na ovom imanju vidi i u narednim godinama. Bože zdravlja, kaže!

Ono što mi treba, do sada sam priuštio sebi, kaže Admir

“Preporučio bih svakome ovaj posao, ali striktno morate da volite i da želite to da radite. Ovo samo volja, rad i ništa drugo”, ocjenjuje Admir i kaže kako uz dobru organizaciju sve stigne i obaviti poslove i družiti se s prijateljima.

Živi kao i onaj Sarajlija, par kilometara niže u centru. Čak ne sanja velike snove, a planove ime vrlo jasne: “Ono što mi treba, do sada sam priuštio sebi, koliko-toliko, imam mašine za svoju farmu, koje mogu opsluživati moje poslove, jedino imam volju, akobogda, uzeo bih još jedan malo jači traktor, za neke stvari koje ne mogu ovi da rade, to je traktor koji će mi trebati pet dana u godini, samo da obavi neke teške poslove.”

Koji od prestižnih brendova poljoprivredne mehanizacije je najbolji po mišljenju junaka Reljevog dvora, da li bi napustio selo, je li Pitar ili Manijak, vo ili janje s ražnja – otkrit će nam u narednom videu.

