Hotelijeri najavili iznimno uspješnu nadolazeću ljetnu sezonu u Neumu

Smještajni kapaciteti u Neumu za ljetnu sezonu već su gotovo popunjeni, a načelnik Dragan Jurković osvrnuo se na problem radne snage s kojim se suočava, ne samo ovaj jedini grad na moru u našoj zemlji, nego i zemlje u okruženju.

Iako postoje okolnosti u kojima izlaz treba tražiti u stranim radnicima, načelnik naglašava važnost poticanja domaće radne snage.

– Nedostatak radne snage je problem koji postaje vidljiv zadnjih nekoliko godina i problem koji će u budućnosti biti još veći. Tomu svakako pridonosi iseljavanje, ali i manji natalitet. Danas smo svjedoci da nemamo mladih koji bi radili u turističkom sektoru. Sigurno će problem biti puno izraženiji u idućem periodu ukoliko ne nađemo model da svi budu zadovoljni, od poslodavaca do radnika – rekao je Feni načelnik Jurković.

On smatra da ne treba posezati za stranom radnom snagom, sve dok postoji domaća, ali nekad okolnosti nalažu drugačije.

– Ipak, nadam se da će naši domaći ljudi biti zadovoljni uslovima koji im se nude i da ćemo imati manji dotok strane radne snage. Ali činjenica je da, kako mi idemo vani raditi, tako neko dolazi ovdje. To je tako na tržištu rada – ističe načelnik.

Bili to domaći ili strani, izgledno je da će se ponovno tražiti radnik više jer su hotelijeri najavili iznimno uspješnu nadolazeću ljetnu sezonu. Prema riječima vlasnika hotela Tomislava Lovrića, kapaciteti su već sada popunjeni više od 80 posto.

Lovrić pojašnjava da, uz veliki broj hotela i ugostiteljskih objekata, Neum s nekoliko hiljada stanovnika ne može zadovoljiti potrebe svih objekata. Stoga su se posljednjih godina odlučili na dovođenje radne snage iz Nepala.

– Riječ je o nekoliko čistačica i spremačica iz Nepala. Međutim, u hotelima su pretežno zaposleni domaći ljudi. Do prije par godina tu je radio veliki broj radnika iz ostatka BiH, no većina ih je uz hrvatske radne dozvole i bolje uslove, otišla dalje. Ali ima ih još koji dolaze u Neum – pojasnio je Lovrić.

Velika očekivanja od lokalne Turističke zajednice

Nakon što je zbog zakonskog ograničenja godinama djelovala samo na nivou kantona, Neum je u prošloj godini formirao i lokalnu Turističku zajednicu od koje načelnik Dragan Jurković, kako je rekao, očekuje puno.

– Sigurno će se time rasteretiti obaveze koje je općina do sada imala, a to je promocija Neuma kao destinacije, odnosno uređenje hortikulture koja je vrlo bitna, uređenje grada, obale i obalnog pojasa. Dio tih obaveza s općine će sigurno preći na Turističku zajednicu – rekao je on.

Osim toga, načelnik kaže da se na ovakvo zakonsko rješenje dugo čekalo jer bi se jako malo sredstava prikupljenih od boravišnih taksi vraćalo u lokalnu zajednicu, zbog čega nije bilo interesa za naplatu. Sada bi se od novca koji se bude uplaćivao u kantonalnu Turističku zajednicu, 60 posto sredstava vratilo lokalnim zajednicama.

Od velikog je to značaja i hotelijerima, kaže vlasnik hotela Tomislav Lovrić jer su dvadeset godina funkcionirali bez lokalne Turističke zajednice. Izrazio je zadovoljstvo što će dio naplate od boravišnih dozvola sada ići gradovima i općinama koje turist posjećuje.

Neum kao veliko gradilište

Lovrić je na kraju istaknuo da je Neum u posljednje vrijeme poput jednog velikog gradilišta te da se uvelike sprema za sezonu za koju očekuje da će biti rekordna.

– Uz pomoć Vlade Federacije BiH, a dijelom i Vlade HNK-a, realizirali smo projekt sanacije primorske ulice. Ulica koja je najbliža uz obalu u novom je izdanju. Planiramo, nadam se do samog početka sezone, završiti i dio šetnice od velikog parkinga do Grand hotela.

Naš glavni infrastrukturni projekt je zgrada općine koju privodimo kraju i nadamo se u prvoj polovici ove godine da će i ti radovi biti završeni – pojasnio je načelnik Dragan Jurković.

Dodaje da se radi i na uređenju kanalizacijskog sistema u gradu, dok Ceste Federacije rade oborinske vode.

– Imamo veliki broj planova i projekata za budući period. Svakako želim istaknuti obrazovanje gdje kroz obrazovne ustanove želimo pridonijeti poboljšanju uslova za našu djecu i to ćemo nastaviti raditi. Osim toga, radit ćemo na uređenju parkova, a nadam se izgradnji parka pored nove zgrade općine – zaključio je načelnik Neuma Dragan Jurković, piše FENA.

Facebook komentari