Navike koje će vas obogatiti: ‘Čovjek može da zaradi više samo ako stalno uči’

U nedavnom razgovoru sa klijentima JPMorgana, izvršni direktor Jamie Dimon govorio je o uspješnom sticanju bogatstva, prenosi Bankar.me.

„Ulaganje bi trebalo da bude trajna stvar. Štedite – investirajte. Štedite – investirajte. Pogađati ko je na vrhu a ko na dnu trišta i tako ulagati je potpuno gubitnička igra. Nikada nisam vidio da je neko pobijedio u tome. Najpametniji investitor na svijetu, Warren Buffett, rekao bi da se tako ne investira“, kazao je Dimon.

I zaista, sticanje bogatstva nije tako komplikovano. Ako imate zdrave finansijske navike, ne morate čak ni da zarađujete puno novca da biste postali bogati.

Beskorisno je juriti za ishodima male vjerovatnoće kao što su pogađanje najskupljih i najjeftinijih dionica na tržištu, svakodnevna trgovina njima ili jurnjava za velikom količinom novca koja će vam odjednom stići pomoću šeme za brzo bogaćenje.

Navika da zarađujete više

Iako je dobar stav Dimona o štednji i ulaganjima, povećanje potencijala za zaradu takođe predstavlja način da brže steknete bogatstvo. Ne treba uništavati svoje zdravlje stalnom jurnjavom za novcem, prirodno je da zarađujete sve više tokom svog života.

Čovjek može da zaradi više samo ako stalno uči. Što više učimo, to veću vrijednost možemo pružiti drugim ljudima i kompanijama. I tako zarađujemo više.

Da li to znači da treba da postavite nerealne ciljeve poput: „Želim da zarađujem milion dolara godišnje“? Ne. Problem je što u tome zamišljamo neodređene brojke. Dodatnih 100.000 dolara godišnje je nešto na šta se mnogi ljudi fokusiraju. Zašto? Beskorisno je toliko raditi i žrtvovati se da bi zaradiki određenu svotu novca i godinu kasnije imali narušeno zdravlje.

Umjesto toga, zarađivati više treba da vam postane navika. Svake godine naučite nove vještine i načine koji će povećati vaš potencijal za zaradu. Ne obraćajte pažnju na količinu novca koji ćete dodatno zaraditi. Gledajte da li napredujete. To je najvažnije.

Navika da štedite više

Recimo da ste proteklih nekoliko godina stalno zarađivali više, a vaši troškovi ostajali isti. Niste imali velike radove u kući ili na automobilu. Dakle, isti troškovi a veća zarada.

To znači da možete i da uštedite više. Ovo je ključ da štednja postane navika. Najveća greška je da uštedite istu količinu novca a zarađujete više. Počnite štednju izdvajanjem, recimo, 10 odsto. Ako svake sljedeće godine zarađujete više, moći ćete više da uštedite. Ne treba stati samo na tome da uštedite na smanjivanju troškova.

Uostalom, prevelika štedljivost može lako postati – škrtost. Neki ljudi se toliko plaše trošenja novca, da postoje penzioneri sa značajnom ušteđevinom koji i dalje žive u skučenim uslovima, kao da su studenti. Prvo što pitaju kada pričate o bilo čemu je: „Koliko je to koštalo?“

Život je prekratak da uštedite baš svaki cent koji imate.

Navika da ulažete više

Jedna od najvećih grešaka koju možete da uradite kada investirate jeste da ne ostanete dosljedni u svojim odlukama. U što god ulažete, morate u tome ostati uporni i kada nema dobitka, pa i kada ste u minusu. Rezultate možete vidjeti tek na dugi rok. Bitno je savladati strah od gubitka novca.

Počnite da ulažete svake godine (na berzi ili negdje dugo). Vremenom ćete možda početi da ulažete svaki mjesec. Evo primjera: na računu držite novac za okvirne troškove u narednih pola godine. Sačuvajte i neke redovne prihode, poput rente od nekretnina. Sve ostalo – ulažite.

No, da bi do toga došli, ne smijete da zaboravite prva dva koraka: počnite da zarađujete više i počnite da štedite više. Jer, ne možete kupiti nekretninu ako na to ne gledate kao na investiciju. Novac se stiče vremenom – osim ako niste jedan od rijetkih srećnika o kojima priča cijeli svijet. U protivnom, izgubićete velike sume stalno jureći za brzom zaradom.

Dakle, bogatstvo se stiče zahvaljujući navikama. Ako imate zdrave finansijske navike, nastavite da učite i pametno ulažete svoj novac bez velikih rizika – bit ćete veliki dobitnici.

