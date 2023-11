Steve Jobs svakog bi dana sebi postavio jedno bizarno pitanje kako bi ostao uspješan

Suosnivač Applea, koji je umro 2011. u dobi od 56 godina, nakon što mu je 2004. dijagnosticiran rak, znao je da, ako ne volite ono što radite, ne možete uspjeti u poslovnom svijetu.

“Ne možete spojiti tačke gledajući unaprijed, možete ih povezati samo gledajući unatrag. Dakle, morate vjerovati da će se tačkice nekako povezati u vašoj budućnosti. Morate vjerovati u nešto, svoj instinkt, sudbinu, život, karmu, bilo što”, izjavio je jednom prilikom.

Objasnio je i kako je sretan što je rano u životu pronašao ono što voli raditi: “Uvjeren sam da je jedina stvar koja me održala to što sam volio ono što radim. Morate pronaći ono što volite, a to vrijedi i za posao kao i za ljubavni život”, rekao je.

“Vaš će posao ispuniti veliki dio vašeg života, a jedini način da budete istinski zadovoljni je da radite ono za što vjerujete da je sjajan posao, a jedini način da radite sjajan posao je da volite ono što radite”, dodao je, a zatim opisao citat koji je pročitao kada je imao 17 godina.

“Ako živite svaki dan kao da vam je posljednji, sigurno ćete biti u pravu”, glasi citat koji je ostavio dojam na njega.

“Posljednje 33 godine svako sam se jutro pogledao u ogledalo i pitao sam sebe: Da je danas posljednji dan mog života, bih li želio raditi ono što se spremam učiniti danas?” rekao je, dodajući da, kad god bi odgovor bio negativan više dana zaredom, tada bi znao da mora nešto promijeniti.

“Podsjetiti sebe da ću jednom biti mrtav najvažniji je alat s kojim sam se ikada susreo da mi pomogne u donošenju velikih odluka u životu, jer gotovo sve, sva vanjska očekivanja ili ponos, ili strah od neugodnosti ili neuspjeha, te stvari jednostavno padaju daleko pred licem smrti, ostavljajući samo ono što je uistinu važno”, zaključio je.

“Niko ne želi umrijeti, čak ni ljudi koji žele ići u raj ne žele umrijeti da bi tamo stigli, a ipak, smrt je odredište koje svi dijelimo. Niko mu nikada nije pobjegao. I tako treba biti. Jer smrt je vrlo vjerovatno najbolji izum života”, izjavio je.

“Oprostite što sam tako dramatičan, ali to je sasvim istinito. Vaše vrijeme je ograničeno. Zato ga nemojte tratiti živeći tuđi život. Nemojte biti zarobljeni dogmom, koja znači živjeti s rezultatima razmišljanja drugih ljudi. Ne dopustite da buka tuđih mišljenja uguši vaš vlastiti unutrašnji glas. I što je najvažnije, imajte hrabrosti slijediti svoje srce i intuiciju. Oni nekako već znaju što doista želite postati. Sve ostalo je sporedno”, zaključio je, pišu Vijesti.ba.

