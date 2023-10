Bečarević: Cijena plina mogla bi poskupiti za minimalno 20 posto

– Cijena plina mogla bi poskupiti za minimalno 20 posto – upozorio je danas ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u Vladi Kantona Sarajevo Almir Bečarević. Ovo poskupljenje moglo bi uslijediti zbog odluke Bugarske čiji je parlament usvojio zakon o porezu na transport gasa.

– Bojim se onoga što može slijediti jer je to jedan veliki izazov. To bi značilo, ako sve zemlje budu morale to prihvatiti, da će povećanje biti na 1.000 kubika 200 KM i 20 feninga, što je povećanje od minimalno 20 posto. Vidjet ćemo u ovoj sedmici šta se dešavati. Zakon je na snagu stupio odmah sutradan nakon usvajanja. Gazprom je taj koji zakupljuje transporte kroz Bugarsku za sve zemlje koje su nabrojane, BiH tu nema jer Gazprom nas tretira kao Srbiju. Mi kao da ne postojimo. Ako Gazprom prihvati, nema dileme da će ići prema krajnjim kupcima. Ova odluka može imati ogromne implikacije jer su oni značajni potrošači gasa. Ovo je ogromni udar – rekao je Bečarević.

Podsjetimo, Energoinvest je 6. oktobra zatražio od Vlade FBiH povećanje cijene plina za 4,96 posto. U zahtjevu su naveli da je ruski isporučilac plina Gazprom Export dostavio novu cijenu prirodnog gasa za četvrti kvartal 2023. godine.

– Ukoliko Vlada FBiH odobri navedeni zahtjev, nova prodajna cijena prirodnog gasa prema distributeru Sarajevogas iznosiće 0,837 KM/m3 u odnosu na cijenu iz prethodnog kvartala koja je iznosila 0,797 KM/m3, i primjenjivaće se od 01.10.2023. godine – naveli su ranije iz Energoinvesta, piše Biznis.ba.

