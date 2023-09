U BiH sve popularniji luksuzni i ekskluzivni stanovi: Evo kolike su cijene, ko to može da kupi?

Većini stanovnika BiH sve je teže doći do nekretnine, posebno mladima kojima, nakon završene škole, fakulteta, pronalaska stabilnog posla, kupnja stana dolazi kao logičan slijed. Međutim, taj scenarij dožive tek rijetki u današnjem vremenu ogromne inflacije, kada cijene nekretnina prelaze granice pristojnosti, piše Večernji.

Rast cijena

Cijene nekretnina u BiH i dalje rastu, dok ponuda još uvijek ne zadovoljava potražnju. Posljedice toga već su poprilično dramatične te dodatno narušavaju ionako katastrofalnu demografsku situaciju jer mladi ne mogu doći do svoje prve nekretnine. Da su cijene nekretnina i ove godine rasle, svjedoče podaci Agencije za statistiku koji pokazuju kako je cijena prodanih novih stanova po četvornom metru u drugom tromjesečju ove godine iznosila 2603 KM, odnosno pet posto više u odnosu na isto razdoblje lani.

Sudeći prema procjenama agenata za nekretnine, oni koji su se odlučili za kupnju stana – nemaju mnogo razloga za optimizam. Tako kvadratni metar stana u Tuzli, u novogradnji, stoji od tri do pet hiljada maraka. Te cijene prati i Mostar, dok kvadratni metar stana u Sarajevu ide čak i do 8000 maraka, prenosi FTV. Razliku u cijenama čine lokacija, grad, reputacija investitora, novogradnja ili starogradnja. Zanimljivo je, ipak, poručuju agenti, da zanimanje ne manjka. Sve je više onih koji žele atraktivnu nekretninu unatoč visokim cijenama. Ide li to u prilog tezi da je trend ulaganja u nekretnine sve popularniji i u našoj zemlji?

– Pojavio se novi trend u prodaji nekretnina, nova skupina kupaca. To su ljudi koji žele kvalitetne, atraktivne nekretnine, luksuzne i ekskluzivne stanove – i oni su spremni platiti znatno više. Veća je kupovna moć te skupine kupaca. U Tuzli se dogodilo prije mjesec-dva da je jedan stan prodan za više od milion maraka – kaže za FTV Abdulah Kapić, agent za nekretnine.

I glavni bh. grad posebno je zanimljiv za potencijalne kupce, ali i investitore.

– Trenutačno je nešto manja ponuda nego potražnja ako govorimo o samom Sarajevu. U Sarajevu se malo toga gradi u odnosu na tako ozbiljan grad u kojem vlada tolika potražnja. Tradicija naroda s ovih prostora je štednja u nekretninama – objasnio je za navedeni medij Spaho Ljajić, agent za nekretnine.

Agenti navode kako su Tuzla, Sarajevo i Mostar sve privlačniji dijaspori kada je riječ o kupnji nekretnina, i to iseljenici uglavnom kupuju stanove u novogradnji, kažu.

Gledajući ovakav rast cijena nekretnina, jasno je kako oni s prosječnim plaćama u Bosni i Hercegovini teško mogu riješiti svoje stambeno pitanje, a o ulaganjima u investicije i ne razmišljaju.

Provjerili smo i kako se kreću cijene najma stanova u BiH. Za jednosoban stan u središtu Sarajeva, prema podacima Numbea, najveće svjetske baze podataka o troškovima života, potrebno je u prosjeku izdvojiti 538 KM, dok je stan iste veličine izvan grada u prosjeku 380 KM. Prema podacima ovog portala, za najam trosobnog stana u središtu Sarajeva potrebno je izdvojiti 873 KM, a raspon cijena kreće se od 700 do 1200 KM.

Najam stana

Najam stana s jednom spavaćom sobom u Mostaru pak u prosjeku iznosi 423 KM, a moguće ga je unajmiti po cijeni od 390 do 500 KM. Najam stana iste kvadrature izvan središta Mostara iznosi 294 KM. Prema Numbeovim podacima, za najam trosobnog stana u gradu na Neretvi potrebno je izdvojiti 735 KM, dok se isti takav stan izvan središta grada može unajmiti u prosjeku za 506 KM. Jednosoban stan u središtu Tuzle iznajmljuje se po prosječnoj cijeni od 410 KM, a isti takav izvan gradske jezgre za 100 KM manje. Za najam trosobnog stana u središtu Tuzle izdvaja se 635 KM, a izvan središta 505 KM. Najam jednosobnog stana u središtu Banje Luke u prosjeku je 542 KM, a trosobnog 845 KM. Trosoban stan izvan središta Banje Luke može se iznajmiti za 613 KM, dok je za jednosoban potrebno izdvojiti u prosjeku 379 KM, piše PRESS.

