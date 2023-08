Otkazuju se komercijalni letovi sa četiri aerodroma u BiH

Smanjenje broja letova sa domaćih aerodroma, koji ni do sada nije bio na zadovoljavajućem nivou, poručuju upućeni, odraziće se i na ekonomiju, ali i na turizam.

Alarmantna je situacija u oblasti međunarodnog aerotransporta na četiri međunarodne avio luke u našoj zemlji, slažu se ekonomisti, političari, građani. U vrijeme kada se u nekim zemljama kupuju karte za put u orbitu spejs-šatlovima, kod nas se ukidaju komercijalni avio-letovi. O ovom problemu povela se rasprava i u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, kojim se uvodi uvodi jednogodišnji moratorij na naplatu takse od 3 KM po putniku na aerodromima u BiH.

“Došlo je prvenstveno do otkazivanja ugovora, odnosno letova, prvenstveno od kompanije Ryanair, potom od kompanije Wizz Air, možemo slobodno reći iznenada i nenajavljeno. Da li u suštini samo ova taksa u iznosu od tri km po prevezenom putniku predstavlja teret za rad i opstanak rada niskobudžetnih aviokompanija ili se tu javljaju još neki razlozi”, kaže Nihad Omerović, zastupnik u Zastupničkom domu PSBiH

“Najmanje šest mjeseci je potrebno da bismo uspostavili novu avio liniju. Ako imamo godinu dana, a od toga će proći, znamo mi kako i na koji način to sve funkcioniše. Šest mjeseci uspostave tih sistema, bojim se da nećemo dobiti garanciju koju hoće niskobudžetne kompanije”, mišljenja je Midhat Čeušević, zastupnik u Zastupničkom domu PSBiH

“Naredni cilj bi bio da u narednih 12. mjeseci se vidi ako propisi dopuštaju da ne bude nikako naknade, da je ne bude nikako, ili da bude minimalno onoliko kolika mora biti”, kaže Jasmin Imamović, predsjednik Komisije za saobraćaj i komunikacije

“Odluke korporacija poput Wizz Aira su strateške i mogu se promijeniti u narednih godinu do dvije”, poručuje ministar komunikacija i prometa BiH, Edin Forto.

“Ono što mi moramo sada uraditi, je postaviti paramtre tako u našoj infrastrukturi za zarčni promet da okrenemo trend odlaska kompanija i da povećamo broj putnika na svim aerodromima u BiH”, kaže Forto

Da ne možemo pratiti evropske standarde u avijaciji potvrđuju i u Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH. Sa sarajevskog međunarodnog aerodroma uvjeravaju da nije smanjen broj putnika.Poručuju da su uspjeli amortizovati ukidanje baze aviokompanije Wizz Air, te ostvarili izuzetne rezultate, uzevši u obzir činjenicu da su ostali bez bazne kompanije.

“To u koorporacijske odluke na koje ne možemo uticati, ili skoro nikako. Ali isto tako je istina da je i ove godine bez obzira što nema Wizz Aira, na sarajevskom aerodromu skoro da smo dostigli 2022”, kaže Elvedin Begić, izvršni direktor za saobraćaj Aerodroma Sarajevo

“Jednostavno, zaostajemo kako u svemu tako i u avijaciji, što kod propisa tako i kod operativno tehničkih uslova. Aerodromi moraju shvatiti da nisu jedini subjekti. Mnogo toga još ima što zavisi od nas, ali tu smo da razgovaramo.Želimo istaći da smo uz velike napore uspjeli amortizovati ukidanje baze aviokompanije Wizz Air, te ostvarili izuzetne rezultate, uzevši u obzir činjenicu da smo ostali bez bazne kompanije”, mišljenja je Čedomir Šušnjar, direktor BHDCA

Aviosaobraćaj u BiH svakako nije optimalan. Dodatno smanjenje broja komercijalnih letova unazađuje ekonomiju i turizam. Bez direktnih letova za ostale prijestonice gubimo konkurentnost i među gradovima regiona. “Wizz Air” koja je do sada imala najviše linija obustavlja i let na relaciji Abu Dabi – Sarajevo. Za koji, bar za sada, kartu možete kupiti do 28. oktobra, piše BHRT.

