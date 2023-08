U Kreševo stiže austrijska investicija od 32 mil EUR

Ovu investiciju kazao je, mogu između ostalog zahvaliti i jačanju saobraćajnog povezivanja ove općine.

– Kreševo je ranije bilo prometno izolirana općina, no to se promijenilo dolaskom i prolaskom autoceste na koridoru Vc u susjednom Kiseljaku, odnosno Lepenici, te je Kreševo iskoristilo trenutak, a onda se usmjerilo na prednosti koje autocesta donosi. Evo, ilustrativno je kako se naša poslovna zona Resnik nalazi svega pet minuta od autoceste, a pritom svakako treba uputiti i na činjenicu da bilježimo brojne investicije posljednjih nekoliko godina, odnosno domaći i strani investitori odabrali su Kreševo kao lokaciju za svoje poslovne aktivnosti. Među njima su i investicije iz Austrije, a kao primjer uzimam izgradnju proizvodne dvorane od nekih 7.500 m2, gdje bi se trebalo zaposliti od 50 do 60 osoba. Vrijednost investicije je iznad 32 mil EUR. Općina se prema toj, kao i prema svim ranijim investicijama odnosi partnerski, odnosno pomažemo u osnaživanju infrastrukture – kazao je Pejak.

Naveo je kako je općini u kontekstu cestovne infrastrukture prioritet je povezivanje prema Kiseljaku i prema Lepenici.

– Ovih dana Ceste Federacije raspisale su javni poziv za jednu dionicu regionalne prometnice Kreševo – Kiseljak od Tomića do Komara, a predviđeni su proširenje ceste, novi asfalt, nogostupi… Investicija je vrijedna 2,9 mil KM, realizira se zahvaljujući Vladi Federacije BiH, odnosno Cestama Federacije, a to je trenutačno najveći infrastrukturni projekt na području općine. No, na tomu se neće stati, osigurana su sredstva i za drugu fazu od Komara do Resnika, a onda ide posljednja dionica od Resnika do Troske, na kojoj se u ovom trenutku radi na imovinsko-pravnim odnosima – kazao je Pejak.

Navodi kako je u ovoj općini nedavno otvoren i prvi hotel.

– U protekloj godini u Kreševu je realizirana jedna zanimljiva investicija. Naime, u listopadu prošle godine u Kreševu je otvoren prvi hotel, a to je upravo ono što je trebalo našoj lokalnoj zajednici. Zbog čega to govorim – naime, Kreševo ima mnogo toga za ponuditi kada je riječ o prirodnim i kulturno-povijesnim znamenitostima, no do sada nije bilo nekih većih prilika za razvoj turizma. Međutim, izgradnjom hotela, ali i replike popularnog naselja s hobitskim kućicama te uz postojeće iznajmljivače, Kreševo ima priliku nametnuti se u turističkoj ponuditi ovog dijela BiH kao određeno središe, a iz kojega bi onda turisti mogli posjećivati neke destinacije udaljene do sat vremena. Planiramo uskoro otvaranje turističkog ureda, a što će biti lokacija na kojoj će svatko tko posjeti Kreševo dobiti sve potrebne informacije, počevši od starog dijela Kreševa, Franjevačkog samostana, Muzeja Franjevačkog samostana, sela Vranci – kazao je Pejak između ostalog u intervjuu za Večernji.

