Koliko će građani BiH čekati na otvorenje Lidla?

Zapravo, to je najbolji pokazatelj socijalnog raslojavanja na one koji imaju enormno i one koji “žive od prvog do prvog” u mjesecu.

Ti koji “žive od prvog do prvog” su i najčešći kupci u Lidlu. Da građani u Bosni i Hercegovini loše žive i da im je sve teže preživjeti mjesec dana nije novost jer to pokazuje statistika.

Marin Bago iz Udruženja “Futura” Mostar za N1 kaže da scene iz Srbije u tamošnjem Lidlu bi vjerovatno gledali i kod nas.

“Sve je to slično. Pazite imate situaciju da su primanja ostala ista, a da je potrošačka košarica preko 3.000 KM. Evo ovako ilustrativno – da dvoje u porodici radi i ima prosječna primanja njima nedostaje 1.000 maraka na mjesečnom nivou. To je anomalija koja je nezapamćena, a vlast ništa ne poduzima ili samo kada mora odnosno kada su izbori”, istakao je Bago.

Građani gledaju gdje će svaki pfening potrošiti te bi im diskontni lanac kao što je Lidl zaista dobrodošao. Međutim, na otvaranje prodavnica još ćemo izvjesno vrijeme čekati. Zvaničnih informacija iz ove kompanije u BiH nema. Ono što N1 nezvanično saznaje da je u pitanju i nekoliko godina do samog otvaranja objekata jer bi baš kao i u drugim državama na početku otvorili više njih.

Informacijama kojima raspolažemo Lidl u blizini Sarajeva, kod Kiseljaka gradi distributivni centar, a kupljene su i određene lokacije za maloprodajne objekte. Zvanično je poznato da se gradi objekat u Bijeljini.

Jedna od lokacija u Sarajevu je i ona u naselju Alipašin Most na područuju koje preko vijadukta i budućeg “visećeg kružnog toka” vodi ka sarajevskoj zaobilaznici.

Građanima su odavno novčanici sve tanji, trpeze skromnije i ostaje im jedino borba za preživljavanje “od prvog do prvog” odnosno kako osigurati 3.000 za mjesečnu potrošačku korpu, koja je kako je i sam Bago pojasnio samo “hladni pogon”, piše Source.

Facebook komentari