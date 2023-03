Dvadeset hiljada radnika u tekstilnoj industriji povećava izvoz iz BiH

Vrijednost uvoza industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Bosni i Hercegovini u 2022. godini je iznosila 2.454.226.456 KM, što je za 420.692.656 maraka više od uvoza u referentnom periodu 2021. godine koji je iznosio 2.033.533.800 maraka. Pokrivenost uvoza izvozom u 2022. godini je 74,73 posto i manja je za 0,28 posto nego u istom periodu 2021. godini kada je iznosila 75,01 posto, piše Faktor.

U tekstilnoj industriji trenutno je zaposleno oko 20.000 radnika. Tradicionalno, najveći broj su žene.

– Povećao se obim posla u tekstilnoj industriji. Međutim, to se odnosi na povećanje cijena tekstila, odjeće i obuće. U ovom sektoru rade uglavnom žene koje u manjem obimu napuštaju BiH u odnosu na muškarce i lakše je doći do ženske radne snage. Vremenom će i u ovoj oblasti doći do opadanja broja radnika. Već nekoliko godina ne mijenja se ukupan broj zaposlenih u tekstilnoj industriji koji iznosi 20 hiljada radnika – kaže Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH.

Konkurencija našoj tekstilnoj industriji je Kina, Bangladeš i Vijetnam.

– Ukupna mjesečna primanja u tekstilnoj industriji u koje se ubraja plaća, topli obrok i prijevoz inosi oko hiljadu maraka – ističe Smailbegović.

Analiza Vanjskotrgovinske komore ukazuje da je razmjena Bosne i Hercegovine u 2022. godini pokazuje da je, nakon brojnih blokada, zaključavanja država i stagnacije ekonomija širom svijeta uzrokovane pojavom pandemije COVID-19 tokom 2020. i 2021. godine i njenim nastavkom do danas, u prvoj polovini 2022. godine naglo došlo do značajnog rasta aktivnosti u brojnim privrednim oblastima pa tako i u domaćoj industriji tekstila, odjeće, kože i obuće i taj trend rasta je zadržan do kraja godine.

Na skoro svim vodećim tržištima u protekloj godini je zabilježen rast izvoza, čak i u dvocifrenim postocima, a najveća stopa je zabilježena ponovo na tržištima Evropske unije i CEFTA zemalja.

Učešće industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u ukupnoj vanjskotrgovinskoj razmjeni BiH u 2022. godini je 9,02 posto, i to 9,98 posto učešća u izvozu i 8,4 osto učešća u uvozu ukupne razmjene. Učešće ove industrije u ukupnoj razmjeni u 2022. godini je smanjeno za 1,26 posto, s obzirom na to da je u 2021. godini iznosio 10,28 posto.

U 2022. godini najveća izvozna tržišta na koja su se plasirali proizvodi industrije tekstila, odjeće, kože i obuće su Italija, Njemačka, Hrvatska, Austrija i Slovenija.

U protekloj godini, sirovine i repromaterijale proizvođači iz BiH su nabavljali u 90 država svijeta, a od ukupno ostvarenog uvoza ove grane u 2022. godini. Najznačajniji uvozni trgovinski partneri u oblasti tekstila, kože i obuće su zemlje: Turska, Italija, Njemačka, Hrvatska, Srbija, Austrija, Kina, Slovenija, Poljska, Španija i Mađarska.

Jedan od najvažnijih razloga za ovakvo pozitivno stanje i generalno povećanje izvoznih rezultata industrije tekstila, odjeće, kože i obuće je svakako snažan rast inostrane potražnje za proizvodima iz Bosne i Hercegovine i regiona uzrokovan činjenicom da mnoge kompanije iz Evropske unije, koja je i dalje naš najvažniji trgovinski partner, sele svoju proizvodnju iz Kine, Azije i trećih zemalja bliže matičnim državama (tzv. nearshoring) pošto su im troškovi proizvodnje i cijene transporta značajno poskupjeli.

Zbog toga, na tržištu Balkana traže nove dobavljače i nove lance ponude, jer su im sada proizvodi sa ovog područja pristupačniji i njihove kompanije mogu relativno brzo doći do neophodnih resursa, čime je dijelom iskorištena prilika da zemlje sa područja Balkana, pa tako i Bosna i Hercegovina, preuzmu značajniji udio u lancima distribucije od Kine i drugih zemalja Azije. Ono što bi svakako mogla biti dodatna šansa za bh. kompanije u narednom periodu je značajno povećan interes potencijalnih evropskih investitora i kupaca, navodi se u analizi Vanjskotrgovinske komore.

