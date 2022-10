UNIQA SEE5 ĆE OBLIKOVATI BUDUĆNOST REGIJE

Podizanjem svijesti o značaju osiguranja i kreiranjem zajedničkih jednostavnih i pristupačnih proizvoda za svoje klijente uz ulaganje u inovacije i digitalizaciju, UNIQA će oblikovati budućnost tržišta osiguranja u regiji – Ovo je zaključak prvog regionalnog summita UNIQA SEE, koji je okupio vodeće ljude iz regije (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Bugarska i Hrvatska) koji brine o gotovo 2 miliona klijenata, ima 1700 zaposlenih i ostvaruje 245 miliona eura bruto premije.



SEE region je treća najveća grupa kompanija u okviru UNIQA International-a, koji posluje u 15 evropskih zemalja. Saradnja 5 zemalja koja je započela u martu ove godine odvijala se u skladu sa strategijom rasta i daljeg razvoja kompanije, u kojoj je poseban fokus stavljen na zemlje jugoistočne Evrope (SEE). UNIQA snažno ulaže u ovu regiju kako bi klijentima pružila bolje i kvalitetnije usluge i prvenstveno je orijentisana na klijente, ali takođe ima snažan fokus na digitalizaciju i ulaganje u zajednicu i održivi razvoj.



Govoreći o perspektivi regiona, svi učesnici su se složili da postoji ogroman tržišni potencijal, što potvrđuju i podaci o prosječnoj premiji po stanovniku. Na primjer, prosječna premija osiguranja po stanovniku u Hrvatskoj je 2021. godine bila 399 eura, u Bugarskoj 242 eura, u Srbiji 148 eura, u BiH 140 eura, a u Crnoj Gori 160 eura, što je znatno ispod prosjeka Evropske unije gdje je prosječna premija 2085 eura. Najzastupljenije osiguranje u svim zemljama regije je obavezno osiguranje od autoodgovornosti, ali dobrovoljno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine i osiguranja malih i srednjih preduzeća koja su sve traženija, imaju najveći potencijal rasta u cijeloj regiji.

UNIQA želi da se pozicionira u regiji kao pouzdan partner fizičkim licima, korporativnim klijentima i klijentima banaka. Podizanjem svijesti o značaju osiguranja u svakodnevnom životu i pružanjem adekvatne i prijeko potrebne pomoći u zaštiti od različitih rizika današnjice koje diktiraju globalni megatrendovi, kao što su demografske i društvene promjene, klimatske promjene i digitalizacija, uspješno će odgovoriti na sve današnje izazove. U cilju razvoja modernih rješenja koja mogu da odgovore na sve zahtjeve klijenata, UNIQA će investirati u nove i inovativne tehnologije i u najbolje talente u svojoj raznolikoj zajednici zaposlenih. Postizanje statusa poslodavca sa pet zvjezdica jedan je od najvažnijih strateških ciljeva UNIQA osiguranja.



„UNIQA će raditi na jačanju svijesti o potrebi zaštite osiguranika i pružanju jednostavnih i brzih rješenja svojim klijentima. Radeći kao tim, uspjeli smo da iskoristimo najbolje prakse iz pet zemalja u regiji i osmislimo agilan strateški koncept, čiju korist će osjetiti naši zaposleni, a posebno naši klijenti. Naš najveći kapital su naši zaposleni u čiji rast konstantno ulažemo i sa posebnom pažnjom razvijamo njihove talente i vještine. Poseban akcenat stavljamo na digitalizaciju i analizu podataka kako bismo ubrzali i pojednostavili procese, koji su ključni za proširenje našeg portfolija klijenata, kao i za sticanje liderske pozicije na tržištu osiguranja u SEE regionu, koje je ostvarilo najveći rast u UNIQA International-u od čak 12,8%“, naglasio je predsjednik SEE regije, Adel Bahtanović, dodajući da će UNIQA dodatno jačati svoju poziciju u svim zemljama regije izgradnjom dugoročnog partnerstva sa klijentima i ulaganjem u digitalizaciju i standardizaciju portfolija i procesa.



UNIQA grupa pruža punu podršku regiji, što je svojim prisustvom na summitu potvrdio Wolfgang Kindl, član Upravnog odbora UNIQA Grupe za međunarodna tržišta i klijente. „UNIQA Grupa je u potpunosti i dugoročno posvećena SEE5 regiji, za koji očekujemo da će značajno doprinijeti rastu i profitu. Tokom nekoliko proteklih mjeseci pojavile su se mnoge konstruktivne ideje, koje će svakako biti korisne i eventualno primjenjive na nivou Grupe. Zajedno rastemo i učimo jedni od drugih, a sve sa ciljem da zadovoljimo potrebe naših klijenata“, naglasio je Wolfgang Kindl.



