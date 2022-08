Srbijanski privrednici u Tešnju: Ovo je mala Švicarska

adež je u izjavi za Tanjug rekao da su teme o kojima je razgovarano sa privrednicima okupljenim u Poslovno udruženje Biznis centar Jelah-Tešanj, te sa kolegama na sjednici Upravnog odbora KIF-a, povezivanje privreda radi skraćivanja dobavljačkih lanaca i ukidanje barijera radi lakšeg transfera proizvodima.

– U rješavanju zajedničkog problema nedostatka radne snage ponovo ćemo ići ka našim vladama u regionu, sa inicijativom da se pojednostave procedure kada je u pitanju uvoz radne snage koja nam je trenutno neophodna – rekao je on.

– Naša druga inicijativa je da što prije počne raditi tržište radne snage ne samo u okviru inicijative Sjeverne Makedonije, Albanije i Srbije, nego i da se ostali pridruže kako bi i oni imali koristi jer problem je svuda isti – rekao je on.

Čadež je istakao važnost razgovora o skraćivanju dobavljačkih lanaca, jer sve više kompanija iz Evrope traži kompanije dobavljače koje mogu u regionu da proizvode za njih.

Dovorena zajednička saradnja

– Tu smo dogovorili zajedničku saradnju, a prvi korak je Interkonekt samit koji se krajem septembra održava u Beogradu i gdje će doći više od 30 evropskih kupaca iz oblasti IT, automobilske, metalske i elektro industrije, te prehrambene proizvodnje – rekao je on.

Naglasio je značaj ukidanja barijera, prije svega u protoku roba, što je ocijenio kao svakodnevnu temu privrivrednika.

Čadež je kazao da je na sastanku Upravnog odbora KIF dogovoreno da regionalne privrede zajednički koriste resurse svojih predstavništava, odnosno usluge svojih ljudi i resurse.

Vlasnik grupacije Hifa-Oil u kojoj je 15 kompanija, Izudin Ahmetlić, istakao zadovoljstvo sastankom, jer se našao zajednički sadržilac da Zapadni Balkan nije iskoristio sve svoje potencijale.

– Očito je da ćemo morati određene stvari u regulativi da prilagođavamo – rekao je on poslije sastanka.

Kaže da vjeruje da će privrednici i komore, te izvršni i zakonodavnii organi, moći da daju ozbiljan doprinos kako bi se izvukao maksimum potencijala da bi se došlo do najboljih rješenja.

Govoreći o Tešnju, on je ocijenio da u njemu postoji ozbiljna poslovna zajednica i konglomerat izuzetno ozbiljnih kompanija.

– Ovdje sjedišta imaju Hifa-oil, AS Grupacija, MADI Grupa i mnogi drugi. Iz Tešnja se proizvodi izvoze u više od 70 zemalja svijeta. Uposleno je u opštini Tešanj preko 14.000 radnika. Ono što je limitirajući faktor je radna snaga. Dovedeni smo u situaciju da moramo ubrzano raditi na rješavanju uvoza radne snage – rekao je Ahmetlić.

Tešanj spreman za strane investitore

Navodi da je Tešanj razvio pobjednički privredni duh, o čemu svjedoči i da, pored mostarskog, Tešanj jedini ima privredni sajam.

– Tešanj je sredina koja je uvijek slala poruke koje imaju motivišući sadržaj. A to je: iskoristimo sve potencijale kako bi došli do što kvalitetnijeg rezultata. Mislim da mnoge sredine u susjednim država mogu da izvuku određene pouke sa prostora Tešnja – zaključio je on

Član upravnog odbora Biznis centra Jelah-Tešanj i suvlasnik MADI grupe, Edin Jabandžić, rekao je da su teme razgovora sa predstavnicima komora država regiona bili unapređenje saradnje.

– Razgovarano je kako ovu regiju Tešanj-Doboj, ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu, unaprediti. Kako pomoći i prenijeti dobra iskustva koja Srbija ima sa svojom PKS, kako dovesti strane investicije, i unaprijediti postojeće, kako se probiti na nova tržišta. Nadam se da će biti vrlo korisno. Prilika da upoznamo kolege iz susjedstva o nekim novim stvarima, i potencijalima Tešnja i tešanjskog kraja – rekao je on.

Jabandžić je dodao da je konkretna inicijativa da se privredna asocijacija uključi u KIF oko podrške za dalji razvoj.

– Inicijativa je da se dovedu strani potencijalni investitori ovdje. Pričali smo o potencijalima arapskog svijeta, o zemljama u koje se trenutno iz Tešnja ne izvozi. Mislim da će to biti vrlo konkrento i korisno svima nama – rekao je on.

Za MADI grupu kaže da ima sedam firmi vezanih za proizvodnju pilećeg mesa, najveći su proizvođač i lider na tržištu BIH, a značajni su i u regionu.

Govoreći o privredi Tešnja, Čadež je istakao da visoko cijeni to što u ovom regionu BiH ima 120 proizvodnji.

Tokom posjete sreo se i sa vrhom opštine Tešanj, a obišao je i proizvodne pogone kompanija Inox Ajanović i fabrike namještaja Atelje.

Tešanj je opština u centralnoj Bosni koju zahvaljujući uspješnom privrednom razvoju zovu i “mala Švajcarska”, navodi Tanjug u zaključku izvještaja.

