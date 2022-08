Iznenadit će vas šta je BiH najviše uvozila iz Rusije i Ukrajine ove godine

Kažu i da ne moramo strahovati od nestašicama i gladi, ali su istovremeno sigurni da će se rast cijena nastaviti, naročito energenata.

U tom kontekstu zanimljivo je pogledati koje proizvode i robe je Bosna i Hercegovina uvozila i izvozila u Rusiju i u Ukrajinu u prvih šest mjeseci ove godine i koliko je to sada, zbog rata palo.

A palo nije.

UVOZ IZ RUSIJE

Naime u spoljnotrgovinskoj razmjeni BIH sa Rusijom za prvih šest mjeseci 2022. godine uvoz je viši za 101.099.624 KM u odnosu na isti period prethodne godine- 229.155.920 KM naspram 128.056.296 KM, piše Buka.

U Vanjskotrgovinskoj komori koja nam je I dostavila opodatke za BUKU kažu da je u značajnoj mjeri povećanje uvoza refleksija inflacije koja je prisutna tokom ove godine.



Top 5 uvoznih proizvoda iz Rusije za prvih 6 mjeseci 2022:

2711 Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljenvodonici: 100.636.661

2710 Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala 61.721.661

2701 Kameni ugalj; briketi i slična kruta goriva 45.461.965

8704 Motorna vozila za prevoz robe: 7.138.068

2704 Koks i polukoks od kamenog ugljena, mrkog ugljena 2.446.006

Ukupan iznos top 5 proizvoda je 217.404.361 KM što je 94,87% ukupnog uvoza iz Rusije dok ostatak 5,13% čine ostali proizvodi.



UVOZ IZ UKRAJINE

I uvoz iz Ukrajine je veći viši i to za 6.626.764 KM.

Naime u spoljnotrgovinskoj razmjeni BIH sa Ukrajinom u prvih šest mjeseci 2022. godine ostvaren je uvoz u vrijednosti 24.217.568 KM, a u istoom period prošle godine 17.590.804 KM.

Top 5 uvoznih proizvoda iz Ukrajine za prvih 6 mjeseci 2022:

1206 Sjeme suncokreta, uključujući lomljenmo ili drobljeno 8,046,433

4408 Listovi furnira i listovi za šperploče (nespojeni) 2,358,170

3002 Ljudska krv; zivotinjska krv pripremljena za upotrebu 2,210,199

4407 Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem 1,751,174

0802 Ostali orašasti plodovi, svježi ili suhi, 1,586,089

Ukupan iznos top 5 proizvoda je 15.952.065 KM što je 65,86% ukupnog uvoza iz Ukrajine dok ostatak 34,14% čine ostali proizvodi.

Kako za Buku kažu u Vanjskotrgovinskoj komori BiH iako je u prethodnom periodu došlo do poremećaja u lancima snabdijevanja nije došlo do nestašice proizvoda iz Rusije i Ukrajine u Bosni i Hercegovini.

„Sva dešavanja vezano sa ukrajinskom krizom uticala su na ekonomsku situaciju u Evropi- poskupljenje energenata, repromaterijala, poremećeni lanci snabdijevanja, pa tako i u BIH, što znači da uticaj globalnih faktora ne možemo izbjeći. Evidentno je poskupljenje nafte i naftnih derivata kao i plina, ali prema dostupnim podacima nije dolazilo do prekida isporuke. Ovo su ujedno i najznačajniji proizvodi iz Rusije koje uvozimo. Najznačajniji proizvod iz Ukrajine koji uvozimo je sjeme suncokreta koje se koristi u proizvodnji jestivog ulja gdje je takođe došlo do poskupljenja ali ne i prekida isporuke. Ukoliko se nastave pozitivni trendovi kao u prvoj polovini ove godine ne bi trebali očekivati dodatne poremećaje uvoza roba iz ove dvije zemlje do kraja godine“, ističu za naš portal u Vanjskotrgovinskoj komori.

