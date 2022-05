Kupovina na rate bez kamata, uz dodatne popuste s UniCredit VISA karticama

Za sve kupovine na rate ili jednokratna plaćanja UniCredit VISA kreditnim karticama do 20.06.2022. godine, klijenti UniCredita u Bosni i Hercegovini ostvaruju i dodatne popuste do 20% kod odabranih partnera.

Sve za uređenje doma i dodatne kućne potrepštine uz 10% popusta na cjelokupan asortiman pronađite u prodajnim objektima:

• Casa Bianca

• Lijepe kućne stvari

• Vitapur

Za renoviranje i opremanje doma posjetite:

• Kerametal, te ostvarite 10% popusta na kupovinu kreamike, sanitarije, bijele tehnike i kućnih aparata, kao i rasvjete ili opreme za vrt

• Vokel, te osigurajte popust do 15% na odabrani asortiman pločica, sanitarija, klimatizacije i grijanja

IT i drugu opremu pronađite u prodajnim objektima:

• Imtec, gdje vas čeka 10% popusta za IT, računarsku, foto i drugu opremu

• Technoshop, s 10% popusta na artikle iz TV i audio kategorije, kao i 15% popusta na male i velike kućanske aparate

• Mekline, s 10% popusta na Apple proizvode

Za lične potrebe i djecu posjetite:

• Provision optiku, uz 20% popusta na odabrane brendove

• Planiku, uz 10% popusta na određene brendove

• OVIESSE i OVIESSE KIDS, uz 15% popusta na novu kolekciju

• Bojprom, uz 15% popusta na odabrane brendove

Pored prednosti kupovine na rate, bez kamata i naknada, UniCredit u Bosni i Hercegovini i VISA nude i posebne pogodnosti ukoliko vam je potrebna dodatna gotovina, uz VISA Classic Charge karticu moguće je korištenje brzog VISA gotovinskog kredita uz odobrenje za svega nekoliko minuta, bez dodatnih procedura, sudužnika i ostalih instrumenata osiguranja.

Bespovratni keš bonus do 20% za kupovinu engetski efikasnih proizvoda UniCredit VISA kreditnim karticama

Posebna pogodnost za plaćanje UniCredit VISA karticama jeste dodatni bespovratni gotovinski bonus do 20%, koji je moguće ostvariti za projekte energetske efikasnosti, poput projekata grijanja ili utopljavanja doma. Kupovina na rate, bez naknada i kamata, energetski efikasnih proizvoda odlična je investicija, koja dugoročno čini dom ugodnijim te ekonomičnijim, a ujedno donosi gotovinski bonus na račun korisnika ovog kredita.

Facebook komentari