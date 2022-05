Uručena prestižna priznanja „Sarajevo Business Bridge Awards“

Na osnovu ocjene stručnog žirija, nagrade “Sarajevo Business Bridge Awards” su uručene dobitnicima na svečanoj ceremoniji u zgradi Parlamentarne skupštine BiH.

U kategoriji New Business of the Year – Novi biznis/kompanija godine pobjednik je Porto Montenegro – Boka Place. Nagrada za Business of the Year -Biznis/kompaniju godine dodijeljena je Ministry of Programming, a Lasta Čapljina je izabrana za Business Move of the Year/Poslovni potez godine.

Social impact Award – Nagrada za društveni uticaj pripala je Filantropskom forumu.

Za Investment of the Year– Poslovnu investiciju godine izabrana je komapnija Eastern Mining d.o.o. , a za promociju Bosne i Hercegovine izabran je Jusuf Nurkić u kategoriji BH brand ambassador/ambasador Bosne i Hercegovine.

