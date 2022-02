AS HOLDING: VISPAK, SOLANA TUZLA, AS JELAH I AC FOOD POVEĆALI IZVOZ

Najbolje rezultate postigli su brendovi Zlatna džezva, Tuzlanska so, Kent konditorski proizvodi, Klas jufke i Tops. Najveći rast postignut je na tržištima Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Hrvatske i Crne Gore. Dobru poziciju od ranije popularni brendovi AS Holdinga imaju u zemljama Skandinavije, Austrije i Slovenije.

«Nastavili smo trend rasta izvoza i u uvjetima pandemije. Konkurencija je sve jača, i raduje činjenica da se naši brendovi uspijevaju pozicionirati na najzahtjevnijim svjetskim tržištima. Kvalitet je neupitan jer se pazi na svaki detalj, od nabavke sirovina pa do konzumacije krajnjeg potrošača, što je prepoznato u više od trideset država na pet kontinenata gdje izvozimo naše proizvode», ističu u AS Holdingu.

Izlazak Velike Britanije iz EU i izostanak pravovremene reakcije organa države BiH što je rezultiralo nepotpisivanjem Ugovora o slobodnoj trgovini negativno je uticao na izvoz iz Bosne i Hercegovine, pa tako i na poslovanje naših kompanija na ovom tržištu. «Ovakva situacija djelimično nam remeti planove i ugrožava pozicije građene proteklih dvadeset godina na ovom tržištu», navode u kompaniji AS Holding.

– Protekla godina bila je vrijeme konsolidacije tržišta ali i naših internih procesa. Usvojena je strategija izvoza 2022 – 2027. koja ima za cilj još jači izlazak na inozemna tržišta, a koja uključuju i aktivno prisustvo kroz vlastite organizacije na tim tržištima. Također, u periodu koji je pred nama planirano je uvođenje novih distributera na tržištima Bliskog istoka, zatim pojačan angažman na tržištu SAD-a, navodi se u saopćenju za medije AS Holdinga.

Sa kapacitetima za proizvodnju prehrambenih proizvoda od 300.000 tona AS Holding je jedan od najznačajnijih proizvođača hrane u ovom dijelu Evrope. AS Holding objedinjuje 17 kompanija sa više od 4.000 radnika koji proizvode gotovo 2.000 proizvoda.

